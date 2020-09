Nelle puntate di DayDreamer, in onda prossimamente su Canale 5, Can e Sanem, dopo vari malintesi, si ritroveranno. La ragazza, come è noto, non è ben vista agli occhi di Huma, la madre di Can. Per questo motivo non perderà occasione per mettere in imbarazzo la giovane Aydin e anche questa volta escogiterà l'ennesimo piano contro di lei. Deciderà di organizzare una cena con l'intera famiglia di Sanem, per festeggiare la ritrovata serenità della ragazza con Can. Quest'ultimo si mostrerà entusiasta, ma ingenuamente non penserà che l'obiettivo della madre sarà tutt'altro che cortese.

Huma umilia la famiglia di Sanem

Ci penserà Huma a organizzare la cena e lo farà in un ristorante molto sofisticato, fuori dalla portata umile della famiglia Aydin. Quando Sanem, Mevkibe e Nihat (Leyla non sarà presente) faranno il loro ingresso nel locale, ci saranno Huma, Can ed Emre ad attenderli. Si siederanno a tavola, daranno un'occhiata al menù e si accorgeranno che i prezzi sono veramente alti, non proprio adatti alle loro tasche. Così Mevkibe fingerà di non avere appetito, ma Huma non baderà alle sue parole e penserà proprio lei a ordinare per tutti.

Decisa a mettere la famiglia Aydin in imbarazzo, Huma ordinerà delle pietanze a prezzi stellari, come l'aragosta, piatti non propriamente familiari a Nihat e Mevkibe.

Ovviamente la madre di Can ed Emre non tarderà a sottolineare la "volgarità" dei coniugi Aydin e a causa di questa offesa si scatenerà una vera lite tra Mevkibe e Huma.

Ci penserà Nihat a sedare il litigio, se la prenderà contro Huma per averli umiliati e dopo aver lasciato dei soldi per pagare il conto sul tavolo, prenderà Sanem e Mevkibe e se ne andrà via, dopo essersi scusato con Can.

Can contro la madre Huma, Emre lo appoggia

La famiglia Divit tornerà a casa e Huma non farà altro che lamentarsi per "l'umiliazione" che le hanno riservato gli Aydin. Can l'accuserà di essere stata solo lei la causa della brutta serata e si arrabbierà con sé stesso per aver solo pensato che la madre potesse avere buone intenzioni.

Lei cercherà di difendersi, dicendogli che ci teneva veramente a conoscerli, ma Can non crederà alle sue parole e le ribadirà che la famiglia di Sanem per lui è importante e lei non può far altro che farsene una ragione.

Can andrà via e Huma rimarrà molto colpita dalle parole del fotografo e questa volta non troverà nemmeno l'appoggio di Emre, che ironicamente l'applaudirà la madre prima di lasciare la stanza.

Successivamente Can e Sanem s'incontreranno nella scogliera. Dopo un intenso abbraccio, Can chiederà scusa, a nome della madre, alla famiglia Aydin, si sentirà molto imbarazzato per l'accaduto. I due cercheranno di troverà una soluzione per sistemare "la guerra" tra famiglie e Sanem avrà una proposta da fare a Can: convolare a nozze il prima possibile.