Nelle ultime ore, Giulia De Lellis è tornata a parlare ai suoi numerosissimi follower attraverso un post di Instagram. L'influencer romana si è mostrata da un lato malinconica ma dall'altro non ha nascosto anche la positività che da sempre la pervade. Giulia è pronta a ripartire da se stessa perché per lei, come per tanti, settembre rappresenta un nuovo inizio con tante idee da realizzare e portare a termine.

Giulia su Instagram: 'Malinconica, distratta, con gioia'

Dopo la fine della sua relazione con l'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante, Giulia pare decisa a riprendere in mano la sua vita ripartendo proprio da se stessa e dai suoi progetti.

'Do il benvenuto a settembre con uno scatto di quest'estate particolare che, in un modo o nell'altro, ricorderò con il sorriso', ha scritto la De Lellis a corredo di una foto in cui appare bellissima in un abito bianco.

L'influencer ha voluto parlare rivolgendosi direttamente ai suoi fan, che a suo dire rappresentano per lei una sorta di diario 'segreto' a cui confidare sogni, aspettative e dispiaceri. Da poco la giovane ha annunciato di aver preso una casa provvisoria dove stabilirsi: in un momento di bilanci, l'ex corteggiatrice ha una grande voglia di reagire all'ennesima delusione amorosa.

L'influencer romana tra malinconia e positività

'Malinconica, distratta, con gioia', ha proseguito Giulia, aggiungendo che la suddetta gioia prima o poi verrà ritrovata da lei all'interno di una delle sue belle borse.

Tale affermazione lascia trapelare un po' di nostalgia, probabilmente proprio per la fine della sua relazione con Andrea, ma ciononostante la De Lellis non vuole lasciarsi abbattere. Dopo la prima rottura con il deejay veronese, avvenuta circa due anni fa, Giulia non ha fatto mistero di aver passato un brutto periodo ma questa volta pare che la reazione sia diversa.

'Positività e tanti sogni da realizzare', ha poi scritto Giulia, concludendo che augura a tutti i suoi sostenitori un buon inizio d'anno, perché per lei l'anno, fatto di nuovi progetti, inizia proprio dopo l'estate e quindi a settembre. I fan non hanno potuto fare a meno di notare che anche Damante, sempre sui social, ha fatto lo stesso augurio a chi lo segue: in molti hanno visto in questo un segno di un possibile riavvicinamento tra i due.

Al momento, pensare ad un ennesimo ritorno di fiamma potrebbe essere però una forzatura. Giulia ha bisogno di pensare a se stessa e pare che l'influencer romana non abbia intenzione di starsene con le mani in mano. Tante le novità lavorative per la bella Giulia, che di certo non mancherà di condividere i suoi successi con chi la segue con affetto fin dalla sua partecipazione a Uomini e donne.