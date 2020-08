Giovedì 27 agosto ha avuto luogo la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e donne: trono over e trono classico sono stati unificati, infatti in studio erano presenti sia i nuovi tronisti che dame e cavalieri. Il pubblico, posizionato dietro corteggiatori e corteggiatrici, anche se in numero ridotto, è tornato in studio. Gemma Galgani è stata protagonista indiscussa di questo primo incontro dopo l'estate: la Galgani si è fatta il lifting e non ha perso tempo a litigare con Nicola Vivarelli, accusandolo di averla usata.

Lite tra Gemma e Nicola al trono over

Gemma è tornata al trono over di Uomini e Donne: la dama torinese durante la prima registrazione del 27 agosto 2020, come riporta IlVicolodelleNews, si è ritrovata faccia a faccia con Nicola Vivarelli con il quale ha discusso aspramente.

Se Sirius l'ha accusata di essere scomparsa durante tutta l'estate, la donna ha replicato di essersi allontanata per potersi dedicare a se stessa. Infatti, la dama ha fatto un lifting facciale a luglio scorso. Il tutto è avvenuto, con telecamere del dating show a seguito, in una famosa clinica romana.

Nicola si è mostrato molto infastidito dal comportamento di Gemma, ma quest'ultima ha replicato che è stata usata dal giovane, a suo parere, e inoltre ha affermato che sempre secondo lei alcuni messaggi sarebbero stati scritti dalla madre del ragazzo. Il clima s è infervorato ancora di più quando Valentina si è fatta avanti per ballare con l'Ufficiale di Marina. Se Galgani è sembrata distante dal giovane, quando l'ha visto ballare con la romana è andata su tutte le furie, scagliandosi contro Valentina.

Quest'ultima, però, ha affermato di aver avuto con il ragazzo solo alcuni scambi via Instagram senza importanza.

Discussioni e ingressi dei nuovi tronisti

La lite tra Gemma e Nicola non è stata l'unica durante la prima registrazione di Uomini e Donne. Anche Giovanna e Sammy si sono rivisti. L'ex tronista l'ha accusato di aver detto sì alla scelta solo per motivi di lucro, mentre lui ha replicato che lei si atteggia a influencer.

In studio anche un'altra coppia conosciuta: Pamela e Enzo. Barretta ha accusato Capo di non essere single e di non poter partecipare al programma. Pamela, però, non ha raccolto il consenso né di Tina, secondo cui è ossessionata dal suo ex, né del pubblico che le ha fischiato contro mentre abbandonava lo studio.

Infine, sono stati presentati i nuovi tronisti: Jessica e Sofia per le ragazze e Davide Donadei e Gianluca De Matteis, scelti dal pubblico attraverso un sondaggio fatto via web. Davide Blanda, che era stato escluso, è rimasto tra i cavalieri perché Roberta Di Padua, dopo un ballo, ha chiesto al ragazzo di intraprendere una conoscenza. Una novità è che i tronisti potranno messaggiare con i corteggiatori e i messaggi in questioni verranno letti da Gianni Sperti che sceglierà quelli più interessanti da leggere e commentare in studio.