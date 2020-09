Giulia De Lellis è tornata a far parlare di sé. Questa volta la sua vita sentimentale non c'entra nulla: la 24enne si è mostrata, su Instagram, senza filtri. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha messo in mostra i segni dell'acne con cui combatte da molti anni. A quanto pare il messaggio della giovane è stato molto apprezzato dai suoi follower.

Il messaggio di Giulia

Giulia De Lellis è sempre stata molto attenta alla cura del corpo essendo una make up artist oltre che un'influencer. Da sempre la giovane lotta per spronare le ragazze a mostrare il proprio corpo per quello che è. Nei mesi scorsi, la 24enne aveva parlato di un problema di salute che da tempo l'affligge.

Giulia lotta con l'acne: sebbene la diretta interessata abbia sempre fatto di tutto per contrastare questo problema, sembra non essere mai riuscita a eliminare del tutto questa patologia cutanea.

Nelle scorse ore, Giulietta ha postato su Instagram un suo scatto al naturale. Nella didascalia l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha scritto: "Senza filtri è una storia diversa". La giovane non ha avuto problemi a mettere sui social una foto senza ritocchi, dopo che alcuni suoi follower le hanno chiesto cosa intendesse dire con la frase "situazione pelle una tragedia".

L'ex fidanzata di Andrea Damante è sempre stata sensibile a questo argomento. Non a caso quando Aurora Ramazzotti ha voluto dare un messaggio ai suoi fan dello stesso genere, la 24enne è stata una delle sue più grandi sostenitrici.

Il messaggio di body positivity a quanto pare è stato molto apprezzato dai fan dell'influencer di Pomezia. All'indirizzo della De Lellis in poco tempo sono arrivati numerosi "like" e tanti commenti positivi.

De Lellis malinconica sui social

Dopo essere rientratata dalle vacanze estive Giulia De Lellis ha cambiato casa.

In seguito alla rottura con Andrea Damante, l'influencer ha deciso di prendere una casa nuova. Tuttavia Giulietta ha scelto di continuare a vivere nel capoluogo meneghino, per via dei numerosi impegni di lavoro.

Nelle scorse ore, la 24enne ha pubblicato sul suo account social uno scatto malinconico.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha spiegato di considerare i suoi estimatori come una sorta di diario segreto al quale racconta con piacere i suoi pensieri. Per salutare il mese di settembre, Giulia ha dichiarato che in un modo o nell'altro ricorderà l'estate con un sorriso anche se non è andato tutto come desiderava. Successivamente la giovane ha scritto: "Malinconica, distratta, con gioia (che da qualche parte, in una delle mie borse incredibili ritroverò)". Quest'ultima frase sibillina della De Lellis ha lasciato intendere che il periodo che sta vivendo non è affatto dei migliori. Alla fine della foto Giulia De Lellis ha voluto lanciare un messaggio positivo: "Per me l'anno vero inizia ora".