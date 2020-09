Fausto Leali è diventato di nuovo protagonista di uno scivolone dopo le dichiarazioni su Benito Mussolini. Ieri, sabato 19 settembre, il cantante bresciano ha utilizzato un'espressione poco felice riguardo al colore della pelle di Enock Barwuah, durante un semplice dibattito in compagnia con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. A quel punto, il fratello di Mario Balotelli ha rimproverato l'artista dicendo che ha utilizzato una parola che porta dei messaggi e insegnamenti negativi al pubblico telespettatore.

La replica di Enock Barwuah sull'espressione di Fausto Leali al GF Vip 5

"Perché è neg... non glielo facciamo l'applauso?" ha dichiarato un sorridente Fausto Leali rivolgendosi a Enock Barwuah. Un'affermazione che è stata ripetuta per ben tre volte dall'artista classe 1944, fino a quando non sono intervenuti alcuni inquilini per correggerlo, invitandolo a usare l'espressione "nero". A quanto pare, però, il cantante bresciano non ha dato ascolto ai concorrenti e ha rincarato la dose: "Smettila, nero è un colore, negro è una razza". A quel punto, è intervenuto il fratello di Mario Balotelli che ha spiegato a Fausto: "Ho capito cosa vuoi dire ma è una parola che non deve essere detta. Sennò la gente pensa che sia normale dirlo".

L'artista nato il 29 ottobre 1944 a Nuvolento, però, si è difeso citando una sua canzone intitolata "Angeli Negri", uscita nel 1968 e cover del brano "Angelitos Negros" di Pedro Infante. Poi è intervenuta la contessa Patrizia De Blanck che ha avvertito Leali sul fatto che era già stato rimproverato per le affermazioni su Mussolini, e quindi questa volta potrebbe compromettere il suo percorso all'interno della casa del GF Vip 5.

Infine, anche Elisabetta Gregoraci ha rimproverato duramente il cantante: "Fausto, piantala di ripetere quella parola, pensa alle tue canzoni!".

Cristiano Malgioglio si scaglia contro Leali: 'Cominciasse a cantare'

Pochi giorni fa, Cristiano Malgioglio ha voluto esprimere il suo parere in merito alle dichiarazioni di Fausto Leali della scorsa settimana al GF Vip 5: "Non doveva mettersi a parlare di politica in un programma come il Grande Fratello, che io conosco perfettamente".

Il paroliere e interprete di "Mi sono innamorato di tuo marito" ha poi dichiarato: "In un reality, ci vuole l'astuzia, ma il problema è che là dentro è che non hanno nulla da fare, si annoiano e vengono fuori anche discorsi non attinenti. Per parlare di politica vadano nei talk show". Infine, Malgioglio ha concluso lanciando una stoccata al cantante bresciano di "Mi manchi": "Leali, prendesse un microfono e cominciasse a cantare".