Le anticipazioni della soap Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricche di sorprese per i fan.

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Steffen Baumgartner (interpretato dall'attore Christopher Reinhardt) sarà il nuovo rivale in amore di Tim Degen. Non sarà più Nadja Holler a ostacolare l'amore tra Franzi e Tim, bensì Il figlio di Dirk e Linda, l'uomo infatti si innamorerà perdutamente della Krummbiegl, così farà di tutto per allontanarla da suo cugino e non esiterà a pianificare dei piani diabolici per raggiungere il proprio obiettivo.

Franzi accetterà di sposare l'uomo, ma alcuni eventi porteranno la donna a lasciare Steffen per tornare nuovamente con Tim.

Steffen chiede a Franzi di diventare sua moglie

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Franzi comincerà ad avvicinarsi sempre di più a Steffen e intraprenderà con lui una relazione amorosa. Successivamente Baumgartner, ormai perdutamente innamorato, chiederà a Franzi di diventare sua moglie. La donna inizialmente sarà titubante, ma poi accetterà di sposare Steffen, nonostante provi ancora dei sentimenti verso Tim.

Nel frattempo il giovane Baumgartner penserà di aver portato a termine il proprio piano e di avere Franzi finalmente al suo fianco, ma non tutto andrà come previsto dall'uomo e alcuni imprevisti ribalteranno la situazione. Successivamente Franzi non riuscirà a smettere di pensare al suo ex amato, malgrado abbia deciso di sposare un altro uomo.

Tim e Franzi confusi

Mentre Franzi sarà impegnata nella sua nuova storia d'amore con Steffen, Tim si legherà sentimentalmente alla sua collega Amelie Limbach, ma il suo cuore continuerà a battere per l'ex fidanzata e si renderà conto di essere ancora innamorato di lei quanto prima.

Nel frattempo anche Franzi sarà notevolmente pensierosa e confusa, nonostante il suo matrimonio sia ormai imminente: la donna non riuscirà a mentire a sé stessa e capirà di amare ancora Tim.

Sia Tim che Franzi saranno assai confusi e non sapranno come comportarsi.

In seguito Tim sarà ormai sicuro che la donna della sua vita non sia Amelie ma Franzi, così prenderà un'inaspettata decisione e andrà immediatamente a parlare con la Krummbiegl. L'obiettivo di Tim sarà quello di riconquistare la sua ex, ma non sarà molto facile.

Tim dichiara il suo amore a Franzi

Tim farà un nuovo tentativo per riconquistare la sua amata e si recherà da Franzi per farle una romantica dichiarazione d'amore. Quando la donna ascolterà le dolci parole del suo ex sarà alquanto colpita, ma non cambierà idea sul da farsi e andrà avanti con i preparativi per le nozze con Steffen. Poi la donna, per evitare altri impedimenti, deciderà improvvisamente di anticipare il matrimonio.

Successivamente però un imprevisto farà saltare la cerimonia tanto attesa. Poi Amelie, la fidanzata di Tim, avrà un atteggiamento decisamente inaspettato: la donna si renderà conto che Degen non potrà mai amarla come ama la Krummbiegl, così deciderà di confessare al suo fidanzato e a Franzi tutta la verità riguardo Steffen.

Amelie confessa la verità su Steffen

Amelie deciderà di farsi da parte e racconterà a Tim e a Franzi che Steffen ha sempre giocato sporco e ha teso alla coppia diversi inganni, con lo scopo di allontanarli. Sarà così che il rapporto tra i due innamorati cambierà di nuovo: Franzi dopo tali rivelazioni sarà assai sconvolta e non riuscirà a credere che l'uomo che stava per sposare in realtà abbia tramato contro di lei per molto tempo.

Successivamente Krummbiegl scioglierà il fidanzamento con Steffen e si getterà subito tra le braccia del suo amato Tim. Quest'ultimo sarà assai felice di poter vivere la storia d'amore con Franzi con serenità, mentre Steffen dopo esser stato lasciato sarà sempre più depresso e geloso della coppia.