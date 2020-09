Secondo le anticipazioni degli episodi della soap tv Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, Federico tornerà nuovamente a camminare con il padre che sarà entusiasta. Luciano scoprirà però l'inganno di Clelia e Silvia per trovare il denaro e l'uomo perderà la fiducia in entrambe le donne. Inoltre, in atelier ferveranno i preparativi per l'evento benefico del Primo maggio e tutti si metteranno all'opera.

Vittorio riesce a far tornare la calma in sartoria

Nella puntata di Il Paradiso delle Signore che sarà trasmessa lunedì 7 settembre, Agnese si sentirà in colpa per aver tenuto segreto il biglietto che Salvatore ha scritto per Gabriella.

La Amato, molto turbata, cercherà il conforto di Rosalia. Riccardo intanto riferirà a Ludovica che darà il proprio contributo per ritrovare il figlio di Angela e la Brancia appoggerà l'uomo in questa situazione. In sartoria da una parte tutti saranno impegnati per l'evento benefico del primo maggio e, dall'altra, il clima sarà molto più cordiale, grazie all'intermediazione di Vittorio che riuscirà a far meditare Agnese e Gabriella. Le due donne finiranno per stringersi la mano.

Nell'episodio di martedì 8 settembre, Angela, Roberta e Gabriella andranno a lavorare, seppur non mancheranno i problemi per tutte e tre le donne. Luciano intanto inizierà a ridare indietro a Clelia i soldi dell'intervento di Federico e la donna si sentirà in imbarazzo per l'inganno perpetrato insieme a Silvia.

Umberto sarà molto spaventato per Adelaide e condividerà le sue preoccupazioni con Marta e Vittorio. In atelier il lavoro sarà sempre più intenso e Laura darà un consiglio a Salvatore in vista del Primo maggio. Nel frattempo Federico non troverà le forze per perdonare Roberta e in tutto questo Marcello userà ogni pretesto per avvicinarsi alla ragazza.

Federico torna nuovamente a camminare

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 9 settembre, Roberta dovrà sostenere un esame complicato e le sue amiche le staranno accanto. Intanto Federico tornerà dalla Svizzera [VIDEO] camminando sulle sue gambe e il padre sarà felice di riabbracciarlo. In tutto questo, l'evento di beneficenza organizzato insieme a Don Saverio provocherà pure l'attenzione di Armando, considerato il paladino della laicità della festa dei lavoratori.

Il magazziniere chiarirà subito che prenderà parte solo alla manifestazione per le vie della città e si riveleranno inutili gli sforzi compiuti da Vittorio e Agnese per trovare un accordo. Nel frattempo a Villa Guarnieri giungerà un telegramma di Adelaide che rassicurerà tutti, meno che Umberto il quale muoverà dei dubbi sul fatto che la lettera è stata scritta dalla contessa.

Luciano scopre la verità sui soldi per l'intervento di Federico

Nella puntata di giovedì 10 settembre, Federico sarà sul punto di perdonare Roberta, ma quando andrà a casa sua e la vedrà insieme a Marcello avranno un litigio. La ragazza sarà molto dispiaciuta per come si sono svolti gli eventi con Federico, ma non vorrà porgergli nessuna scusa: i due rivali in amore finiranno per avere un acceso confronto. Intanto Riccardo si vedrà con il padre adottivo di Angela, ma quest'ultimo dirà di non voler aiutare la donna.

Luciano verrà a conoscenza del piano di Silvia e Clelia circa il denaro per l'operazione del figlio.

Secondo le anticipazioni di venerdì 11 settembre, Clelia racconterà tutta la verità a Luciano e l'uomo si troverà nella condizione di non fidarsi più nemmeno di lei. Marcello nel frattempo confesserà i propri sentimenti a Roberta, Federico deciderà di riprovarci con lei, ma la ragazza chiederà del tempo ad entrambi i pretendenti. Infine, mentre Salvatore vedrà Cosimo dichiararsi a Gabriella, Marta troverà un'infante abbandonata davanti al negozio.