Nuovo appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore 5, la soap opera che si appresta a tornare in televisione dal 7 settembre. Le trame delle nuove puntate in ionda dal 7 all'11 settembre, svelano che Federico Cattaneo si scontrerà con Marcello Barbieri dopo averlo visto con la sua ex fidanzata Roberta Pellegrino.

Il Paradiso delle Signore 5: Federico non riesce a perdonare il tradimento di Roberta

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 5 in programma dal 7 settembre settembre sui teleschermi di Rai Uno annunciano grossi colpi di scena nel triangolo amoroso formato da Roberta Pellegrino, Marcello Barbieri e Federico Cattaneo.

I due protagonisti della soap opera si contenderanno senza esclusioni di colpi il cuore della Venere del lussuoso atelier milanese.

Come saprete Roberta e il figlio di Luciano erano entrati in crisi dopo che quest'ultimo aveva saputo del bacio che si era scambiata col fratello di Angela. Tutto si era verificato quando Cattaneo era in procinto di affrontare un delicato intervento alla spina dorsale in Svizzera, con la speranza di poter tornare a camminare dopo il tragico incidente avvenuto durante il servizio militare. Purtroppo Federico non era riuscito a perdonare il tradimento della Pellegrino nonostante le sue continue telefonate in clinica.

Cattaneo si scontra con Marcello a causa di Roberta

Ma cosa vedranno i fan de Il Paradiso delle Signore 5 nel corso delle nuove puntate in onda su Rai 1? Gli spoiler dello sceneggiato italiano indicano che Luciano consiglierà a Federico di concedere il perdono alla sua ex fidanzata. Tuttavia, il giovane dimostrerà di non riuscire a perdonare l'affronto compiuto da Roberta.

Marcello, a questo punto, approfitterà di questa momentanea debolezza della Venere per tentare di conquistarla una volta per tutte. Cattaneo, invece, farà ritorno dalla Svizzera completamente ristabilito.

I genitori accoglieranno con gioia il ritorno del loro amato figlio in piedi sulle proprie gambe.

A tal proposito, l'ex militare sarà talmente contagiato dal clima di festa, tanto da voler concedere una seconda possibilità alla Pellegrino, ma la troverà in compagnia del Barbieri. Ed ecco che il figlio di Luciano farà una terribile scenata di gelosia, tanto da scagliarsi come una furia contro il fratello di Angela. Lo scontro sconvolgerà Roberta, la quale non avrà nessuna intenzione di chiedere scusa a Federico. Vi sveliamo che Marcello si dichiarerà nuovamente alla Venere come il Cattaneo, il quale cercherà di recuperare la sua storia d'amore con lei. Per tale ragione, la donna apparirà sempre più indecisa tra i due contendenti.