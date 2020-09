Il Paradiso delle Signore, solo per le puntate di lunedì 21 e martedì 22 settembre, andrà in onda alle 14. La Rai aveva pensato di non mandare in onda la soap in occasione delle elezioni, ma anche grazie agli ascolti che hanno superato il milione e mezzo di telespettatori, c'è stato un cambio di rotta. Nella puntata in onda lunedì, Vittorio penserà ad una linea bambini per allargare gli orizzonti del suo Paradiso. Angela deciderà di partire e questo farà soffrire Marcello e porterà tristezza nelle sue coinquiline. Prima di lasciare la capitale lombarda, la giovane Barbieri lascerà una lettera per Riccardo.

Intanto, Umberto scoprirà che Lucarelli in realtà è un medico e non un uomo d'affari.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 21 settembre raccontano che per i personaggi della soap ci saranno momenti di forte malinconia. Angela, infatti, prenderà la drastica decisione di lasciare Milano e raggiungere l'Australia per restare accanto a suo figlio Matteo. La scelta della ragazza, però, provocherà un forte dispiacere in Marcello, da sempre molto legato a sua sorella. Il giovane imprenditore cercherà appoggio nell'amicizia di Salvatore e Armando, ma per lui non sarà facile rinunciare ad Angela. Anche le coinquiline della giovane non saranno entusiaste per la sua partenza e Gabriella e Roberta si prepareranno a salutarla con tristezza.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 21 settembre rivelano che tutti si stringeranno attorno ad Angela per salutare la ragazza. Da un lato ci sarà la nostalgia della mancanza, ma dall'altro ci sarà la gioia per la nuova vita che attenderà Angela a fianco al suo piccolo Matteo.

Prima di dire addio a Milano, la ragazza avrà un saluto speciale per Riccardo e lascerà a Marta una lettera molto toccante da consegnare a suo fratello. Nel frattempo, Vittorio, ispirato dalla nuova presenza di Anna nella sua vita, comincerà a pensare di creare una nuova linea di abbigliamento. Questa volta il Paradiso si rivolgerà ad un pubblico di bambini: quindi per Conti e Marta sarà una nuova sfida lavorativa.

Anna si rivelerà per la coppia un vero miracolo per coronare il loro sogno di felicità, interrotto a causa dei problemi che impedivano a Marta di diventare madre.

Umberto Guarnieri riuscirà a contattare il factotum di Ravasi. Grazie a questa occasione, l'imprenditore verrà finalmente a conoscenza di informazioni importanti e scoprirà che Lucarelli è un medico e non l'uomo d'affari che tutti immaginavano.