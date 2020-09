Il Paradiso delle Signore ritorna su Rai 1 con moltissime novità per i personaggi della Milano degli anni Sessanta. Nella settimana che va dal 14 al 18 settembre, Salvatore confiderà a Laura la sua delusione d'amore. I Conti si occuperanno con entusiasmo della neonata trovata per caso, mentre Luciano partirà da Nicoletta. Angela correrà in soccorso di Marta quando la piccola Anna avrà la febbre, mentre Rocco si avvicinerà a Maria. Infine, il padre di Matteo acconsentirà ad assumere la giovane Barbieri come babysitter.

Al Paradiso delle Signore Rocco si avvicinerà a Maria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 settembre sono molto ricche.

Per Marta e Vittorio ci sarà molta felicità per l'arrivo di Anna, la neonata trovata davanti al grande magazzino. Il dottor Conti dovrà partire per Torino in occasione dell'Expo, ma sua moglie sarà entusiasta di occuparsi della bambina. Durante la settimana, la piccola Anna avrà la febbre e in Marta ci sarà molta preoccupazione. Fortunatamente, Angela arriverà in suo aiuto e passerà la notte a casa Conti. Al suo ritorno, Vittorio chiederà a Marta di provare ad adottare la bambina. La donna sarà settimo cielo, ma il timore che possa tornare la madre naturale non le darà pace. Intanto a Milano tornerà Maria per aiutare Agnese con il vestito per Ludovica. Questa volta, tra la ragazza e Rocco ci sarà molta simpatia e il giovane magazziniere ne parlerà con Armando.

Luciano, in crisi con Clelia andrà da sua figlia

Secondo le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore, dal 14 al 28 settembre Gabriella non si farà coinvolgere da Cosimo. Nonostante la distanza della stilista, Bergamini continuerà a corteggiarla. Salvatore, invece, sarà sempre più rassegnato e affiderà le sue pene d'amore a Laura che, insieme a Marcello, gli starà vicino.

Tra Clelia e Luciano la tensione sarà alle stelle e l'uomo approfitterà della crisi tra Nicoletta e Cesare per raggiungere sua figlia a Bari.

Nel frattempo, proseguiranno i preparativi per le nozze di Riccardo. Il giovane Guarnieri e Ludovica sceglieranno Marta e Vittorio come testimoni. Il ragazzo, però, non potrà dimenticare Nicoletta e i ricordi del matrimonio sfumato con lei prenderanno il sopravvento.

Umberto Guarnieri scoprirà che sua cognata ha trasferito tutti i suoi beni su un conto intestato ad Achille e questo lo preoccuperà molto.

Riccardo ripenserà a Nicoletta durante i preparativi di nozze

Secondo le anticipazioni, mentre Federico preparerà una sorpresa per riconquistare Roberta, quest'ultima sara impegnata con Marcello. Il giovane Barbieri, infatti, sarà preoccupato per sua sorella che riuscirà a rivedere Aliprandi, il padre adottivo di Matteo. Il bambino soffrirà di crisi respiratorie il Angela sarà molto utile con i suoi consigli: grazie a questo, l'uomo cambierà idea sul suo conto e la assumerà come baby sitter. In questo modo, Angela potrà stare accanto a suo figlio, ma dovrà trasferirsi in Australia.