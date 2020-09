La fortunata serie tv intitolata Il Paradiso delle Signore è pronta a tornare su Rai 1 con i nuovi episodi e tante novità per la felicità dei fan affezionati. Nel corso della puntata che andrà in onda l’8 settembre Clelia Calligaris non starà bene con sé stessa nell'istante in cui Luciano Cattaneo inizierà a restituirle i soldi dell’operazione di Federico. La capo commessa sarà turbata per il fatto che a pagare l’intervento del figlio del ragioniere in realtà sia stata Silvia per merito di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), il padre biologico del ragazzo.

Intanto Roberta Pellegrino sarà sempre più divisa tra due uomini.

Federico nonostante le pressioni del padre, non riuscirà ancora a dimenticarsi del bacio che la sua fidanzata ha dato a Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Quest’ultimo invece non perderà occasione per fare breccia nel cuore della venere, sempre più confusa sentimentalmente.

Il Paradiso delle signore, spoiler 8 settembre: Luciano inizia a saldare il suo debito con Clelia

Le anticipazioni riguardanti la 137^ puntata in programma martedì 8 settembre dicono che per Angela, Roberta e Gabriella non sarà per niente un periodo facile. Le tre inquiline però anche se saranno abbastanza turbate per motivi diversi, affronteranno una nuova giornata di lavoro al grande magazzino milanese.

Nel contempo Luciano comincerà a saldare il suo debito nei confronti di Clelia.

In particolare il ragioniere farà avere alla capo commessa il denaro speso per pagare il costoso intervento di Federico, senza sospettare affatto che ci sia stato lo zampino di sua moglie.

Umberto in pensiero per Adelaide, Federico non se la sente di perdonare Roberta

Calligaris avrà i sensi di colpa proprio per non essere stata sincera nei confronti del Cattaneo, nonostante abbia agito in fin di bene con la complicità di Silvia.

In seguito Umberto condividerà la sua preoccupazione per la cognata Adelaide con la figlia Marta e il genero Vittorio, per non aver ricevuto nessuna notizia da quando è partita per il viaggio di nozze. Intanto al paradiso cominceranno i preparativi per la vendita del primo maggio, e Laura si renderà utile per l’evento dando un’idea a Salvatore per sfruttare il passaggio del corteo.

Per concludere Luciano consiglierà a Federico di dare una possibilità a Roberta dopo essersi accorto che la venere tiene parecchio a suo figlio. Mentre il fratello di Nicoletta non vorrà ancora perdonare la sua ex fidanzata, Marcello approfitterà del momento per corteggiare nuovamente la fanciulla.