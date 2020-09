Le orrende macchinazioni di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) una delle protagoniste principali della soap opera Una vita, movimenteranno le trame ancora per molto. Secondo le anticipazioni delle puntate già andate in onda in Spagna, la darklady dopo aver fatto uccidere il suo secondo marito Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) soffrirà per amore a causa di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). L’avvocato spezzerà il cuore della diabolica donna quando troverà il coraggio di dirle di essersi servito di lei per far venire a galla le sue vere intenzioni.

In poche parole Genoveva verrà a conoscenza che il vedovo di Celia non ha provato mai nessun sentimento nei suoi confronti e soprattutto rimarrà sconvolta dal disprezzo dell'uomo.

Una vita, spoiler: Genoveva fa uccidere Alfredo

Gli spoiler dei prossimi episodi, dicono che Genoveva si illuderà, credendo che Felipe voglia rimanere per sempre con lei. La darklady non sa che in realtà l’avvocato ha intrapreso relazione sentimentale con la sua nuova domestica Marcia e cercherà di rovinare la reputazione di Alfredo. Nello specifico Salmeron vorrà far venire alla luce l’omosessualità del banchiere. La perfida donna non riuscirà nel suo intento a causa di Eladio Sanchez, che si rifiuterà di denunciare l’amante Bryce.

A questo punto Genoveva prometterà a Felipe di sbarazzarsi al più presto possibile dell’uomo che ha sposato, senza svelargli però il suo piano. Per non fallire per l’ennesima volta, Salmeron ingaggerà uno scagnozzo che - dopo essersi introdotto nella sua abitazione - ucciderà Alfredo con un colpo di pistola in pieno petto.

Salmeron si sfoga con Ursula, Marcia preoccupata

La svolta arriverà durante il funerale del banchiere: in tale circostanza Genoveva dirà a Felipe che da adesso in poi potranno vivere la loro storia d’amore pubblicamente. A gran sorpresa però il legale sceglierà di essere sincero e sottolineerà a Salmeron di essersi gettato tra le sue braccia soltanto per impedirle di portare avanti la sua vendetta per la morte di Samuel Alday.

Inoltre Alvarez Hermoso farà capire di aver cominciato a non fidarsi di Genoveva dopo aver visto uscire dall’appartamento della stessa il perfido Cristobal Cabrera, l’omicida del gioielliere.

Le parole del vedovo di Celia feriranno profondamente Salmeron, la quale si renderà conto che l’uomo che ama si è preso gioco di lei.

Mentre la darklady si farà confortare da Ursula e dimostrerà di voler tornare con Felipe a tutti i costi, quest’ultimo rassicurerà Marcia. La giovane brasiliana si preoccuperà al pensiero dei pettegolezzi su di lei e l'avvocato, ma Alvarez Hermoso le prometterà di proteggerla da qualsiasi minaccia.