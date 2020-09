Grandi colpi di scena in arrivo a Il Segreto nei prossimi episodi. Le trame inerenti le puntate in onda su Canale 5 dal 6 all'11 settembre, rivelano che Onesimo per sfuggire a Gunther inscenerà la propria morte e con l'aiuto del capitano Huertas riuscirà a liberarsi di lui. Nel frattempo, Alicia progetterà di rapire i fratelli de Los Visos, ma Matias capirà le sue intenzioni e manderà a monte il suo piano, mentre Ignacio riuscirà ad aiutare Pablo evitandogli il tribunale marziano. Infine, donna Franscisca deciderà di mettere fine alla sua reclusione e di uscire allo scoperto.

Il Segreto, trame all'11 settembre: Ignacio evita l'arresto a Pablo

Manuela dopo aver scoperto che Pablo è nascosto nella soffitta della Villa, cercherà con alcuni sguardi di far capire a don Ignacio che deve fermare la perquisizione ad opera del capitano Huertas. Il Solozabal, come rivelano gli spoiler Il Segreto fino all'11 settembre, farà caso alla donna ed eviterà che il giovane venga arrestato. Poco dopo, si recherà da lui e apprenderà ciò che è successo ed anche che ha una storia con sua figlia Carolina ormai da diverso tempo. L'uomo, a quel punto, farà di tutto per mettere al sicuro il ragazzo. Ignacio farà di più, tratterà con il capitano Huertas e gli eviterà l'arresto fornendo al militare una valida motivazione per la diserzione del giovane.

Il funzionario dello Stato accetterà ed accompagnerà il ragazzo ad un incontro con il Giudice. Il Centeno, però, non riuscirà a sopportare l'attesa e proverà a scappare, ma Carolina lo fermerà.

Nel frattempo, Alicia e Damian si incontreranno da soli e decideranno di rapire don Ignacio mentre Gunther non crederà alla morte di Onesimo e continuerà a cercarlo interrogando tutti.

Intanto Marta affronterà Damian e lo rimetterà al suo posto, dopo che quest'ultimo l'avrà derisa davanti agli operai della fabbrica.

Il Segreto, anticipazioni 6-11 settembre: Alicia decide di rapire i De Los Visos

Le anticipazioni Il Segreto dal 6 al 11 settembre, ci dicono che Matias avrà un incontro con Alicia, la quale darà l'impressione di star nascondendo qualcosa ed inviterà diverse scuse per evitare le riunioni sindacali per alcune settimane.

Il Castaneda sospetterà qualcosa e ne parlerà con sua moglie Marcela. Nel frattempo, Isabel impedirà ai figli si entrare nel padiglione dove si trova Francisca, la quale ascolterà la conversazione. Poco dopo, Urrutia riferirà ad Alicia ciò che è successo a Pablo e dell'impegno che don Ignacio sta mettendo per evitargli il tribunale militare. La ragazza si schiererà con i repubblicani e considererà il Centeno un traditore. Intanto, lei e Damian perfezioneranno il rapimento di Adolfo e Tomas mentre Rosa racconta al fidanzato quanto accaduto e lui vorrà raccontarlo al fratello.

Più tardi, Matias scoprirà che Alicia ha detto una bugia e farà di tutto per scoprire cosa sta nascondendo. Intanto, Mauricio concederà ad Hipolito la sala del Comune per inscenare la veglia funebre di Onesimo.

Nel frattempo, Ignacio e Pablo torneranno a casa dopo l'incontro con il giudice ed il Solozabal dirà al giovane cosa dovrà fare ancora per evitare il tribunale militare e tornare ad essere libero.

Il Segreto: Francisca decide di uscire allo scoperto

Ignacio spiegherà a Pablo per quale motivo gli ha chiesto di lasciare Puente Viejo e lo dirà anche alla figlia. I due capiranno che il giovane rischierebbe di morire se restasse nel paesello e così decideranno di separarsi per sempre. Tuttavia, Manuela non essendo d'accordo con la decisione del Solozabal cercherà di fargli cambiare idea, ma lui sarà irremovibile.

Nel frattempo, Isabel capirà che Adolfo e Marta hanno un rapporto che va al di là del semplice affetto tra cognati ed approverebbe una loro eventuale relazione.

Intanto, i Miranar aiutati dai paesani mettono in scena la morta di Onesimo, ma Gunther anche in questa occasione non sembrerà convinto e farà un gesto imprevedibile. Poco dopo, Alicia e Damian riceveranno le armi per rapire i De Los Visos, ma il loro piano non andrà a buon fine, in quanto Tomas scoprirà le loro intenzione e bloccherà il tutto sul nascere. Subito dopo, metterà i due al proprio posto, ristabilendo i ruoli tra essi. Poco dopo, Carolina accetterà le condizioni del padre anche se Manuela proverà ad insistere affinché trovi una soluzione diversa, ma l'uomo ha dei sensi di colpa a causa di un segreto che nasconde da tempo. Intanto, Francisca ed Isabel avranno una discussione e la Montenegro inizierà a dubitare delle intenzioni della Marchesa.

Più tardi, il Capitano Huertas riuscirà a convincere Gunther della morte di Onesimo e l'uomo andrà finalmente via. Lo stesso capitano, poi informerà Ignacio e Pedro che a Jaca è successo qualcosa di molto grave mentre Eulalia e Campuzano tenderanno una trappola a Francisca. Poco dopo, Il Capitano Huertas parlerà con Pablo e gli spiegherà che la sua testimonianza avrà una ripercussione a livello nazionale e temendo un possibile agguato da parte dei compagni di caserma che ha denunciato, dirà a don Ignacio di aspettare a farlo partire. Intanto, Damian e Alicia non sopporteranno di sottostare alle regole imposte da Matias, mentre Onesimo proporrà alla madre di produrre il dentifricio per guadagnare di più.

Nel frattempo, tutti si prepareranno a festeggiare il Natale mentre don Filiberto e Mauricio apprenderanno ciò che è successo a Pablo. Infine, Francisca deciderà di uscire allo scoperto e Isabel riceverà una gradita telefonata.