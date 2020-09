Negli episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 14 al 18 settembre, vedremo i protagonisti affrontare nuove situazioni sentimentali e lavorative. Marta Guarnieri potrebbe realizzare il suo desiderio di diventare mamma e anche per Angela ci saranno delle novità riguardanti il figlio. Inoltre il Paradiso si preparerà a festeggiare il matrimonio di Ludovica e Riccardo, nonostante quest'ultimo non abbia mai dimenticato Nicoletta. Ora andiamo a vedere più dettagliatamente cosa accadrà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore.

Nell'episodio del 14 settembre Maria tornerà a Milano

Nella puntata in onda il 14 settembre de Il Paradiso delle signore Maria, la nipote di Rosalia, tornerà a Milano per aiutare Agnese a confezionare l'abito da sposa per Ludovica.

La madre di Salvatore deciderà di festeggiare il ritorno della giovane insieme al figlio e al nipote.

Nel frattempo Marta e Vittorio saranno alle prese con la neonata trovata davanti al Paradiso destando la preoccupazione di Umberto: l'imprenditore sarà preoccupato per sua figlia in quanto teme che la ragazza possa affezionarsi eccessivamente alla neonata per poi doversene separare. Tuttavia Don Saverio deciderà di affidare, almeno per il momento, la bambina a Conti e alla Guarnieri.

Per quanto riguarda le vicende sentimentali, diversi personaggi de Il Paradiso delle signore entreranno i crisi: Salvatore racconterà a Laura di aver visto Bergamini fare una dichiarazione d'amore a Gabriella mentre Luciano Cattaneo troverà sempre più difficile dover lavorare con Clelia, dalla quale si è sentito tradito.

Il ragioniere venuto a conoscenza che sua figlia Nicoletta è in crisi con il marito deciderà di recarsi a Bari.

Nell'episodio del 15 settembre Umberto sarà preoccupato per Adelaide

Riccardo non riuscirà a non pensare al matrimonio mancato con Nicoletta guardando l'abito che indossava quel giorno di quasi due anni prima.

Marcello farà capire a Federico i suoi sentimenti per Roberta ora che il giovane Cattaneo sarà deciso più che mai a riconquistare il futuro ingegnere.

Clelia cercherà un riavvicinamento con Luciano, il quale si mostrerà freddo e distaccato e si limiterà a parlare con la Calligaris solo del Paradiso, in prossimità della sua partenza per Bari.

Nell'episodio del 15 settembre vedremo inoltre Umberto molto preoccupato per la cognata dato che verrà a conoscenza che quest'ultima ha trasferito tutti i suoi beni su un conto intestato ad Achille.

Nella puntata in onda il 16 settembre de Il Paradiso delle signore Vittorio, Riccardo e Umberto dovranno recarsi a Torino in occasione dell'Expo 1961. Conti non sarà del tutto convinto di partire dato che Anna, la bambina che è stata affidata a lui e a sua moglie, sembrerà alquanto agitata. In seguito si scoprirà che la piccola ha la febbre e sarà Angela a correre in aiuto di Marta dopo aver ascoltato una conversazione di quest'ultima.

Gabriella cercherà di tenere Cosimo a distanza mentre Salvatore confiderà la sua disperazione a Marcello e a Laura.

Per quanto riguarda Agnese la donna sarà costretta a trascorrere la serata a Il Paradiso per lavorare all'abito da sposa della Brancia. Armando deciderà di portarle la cena mentre a Rocco penserà a Maria, la quale ha ricevuto dalla sarta l'incarico di cucinare per il nipote.

Marcello sarà preoccupato per Angela

Nella puntata del 17 settembre Vittorio proporrà a Marta di iniziare le pratiche per l'adozione della bambina e sua moglie accetterà con gioia. Guarnieri verrà applaudito dai soci del circolo e questo potrebbe essere il segnale che i tempi di crisi sono ormai passati.

Federico cercherà di preparare una sorpresa a Roberta ma la ragazza sarà impegnata a dare sostegno a Marcello, il quale è molto preoccupato per la sorella che grazie a Riccardo è tornata in contatto con i genitori adottivi di Matteo.

Nel frattempo Rocco si confiderà con Armando al quale rivelerà di aver trovato la serata, in compagnia di Maria, ,estremamente piacevole.

Nell'episodio di venerdì 18 settembre vedremo che Angela accorrerà in aiuto degli Aliprandi consigliandoli riguardo alle crisi respiratorie di Matteo. La coppia le sarà così riconoscente che accetterà di portare Barbieri in Australia come babysitter del figlio.

Umberto e Riccardo faranno una scoperta sconcertante riguardo a Ravasi: l'uomo è già sposato con una donna americana e di Adelaide continuano a non esserci tracce. Federico inviterà Roberta all'expo e la ragazza accetterà per chiarire la sua situazione sentimentale, ovvero che è intenzionata a stare con il giovane Cattaneo.