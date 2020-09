Pamela Barretta e Enzo Capo si sono lasciati da metà aprile. La loro storia d'amore non è finita nel migliore dei modi e, dopo gli attacchi in trasmissione durante il confronto a Uomini e donne, Pamela, nella giornata di venerdì 4 settembre, ha lanciato delle accuse su Instagram, rivolte all'ex fidanzato, definendolo un mantenuto dai genitori. La Barretta ha ricordato anche alcuni episodi risalenti alla sua relazione con l'ex fidanzato che l'hanno portata a non volere un figlio con lui.

Pamela Barretta parla ancora di Enzo Capo

Pamela Barretta nei giorni scorsi ha scoperto che Enzo Capo avrebbe voluto partecipare nuovamente a Uomini e Donne inscenando la rottura con la sua fidanzata Lucrezia.

La dama pugliese, dopo aver smascherato l'ex fidanzato, ha pubblicato dei video nelle sue storie su Instagram, in cui si è detta soddisfatta per quanto ha fatto: ''Ho fatto quello che ho fatto solo per smascherarti, perché c'è gente che lavora seriamente. Tu, siccome non hai un lavoro serio dovresti trovartelo perché a 50 anni, poveretto, stare sulle spalle dei genitori non è un granché, quindi vai a lavorare. Trovati un lavoro. La laurea finta appenditela sul water''.

Lo sfogo di Pamela Barretta contro Enzo Capo

Pamela Barretta ha proseguito il discorso affermando: ''Io ho fatto tutto questo perché le persone false io le smaschero''. Pamela ha detto che non rimpiange niente del rapporto con Enzo: ''Cosa mi dovrebbe mancare?

Uno sfigato? Che a 50 anni fa i balletti e vuole copiare Gianluca Vacchi? Non hai manco un euro''. La dama pugliese ha ricordato degli episodi risalenti alla relazione con Capo, dicendo che quando era alle Maldive con l'imprenditore napoletano, lui le avrebbe imposto di bere l'acqua calda per non potersi permettere altro.

In aggiunta a questo episodio, Pamela ha detto che Enzo avrebbe fatto le storie Instagram, durante quella vacanza, fingendo di alloggiare nella Water villa ma, a detta della donna, non era vero, in quanto si è trattato solo di scatti fotografici ad hoc, per far credere ai follower che stava trascorrendo in quella casa le vacanze.

I dubbi di Pamela Barretta su Enzo l'hanno portata a non fare un figlio con lui

Dopo aver raccontato gli aneddoti sulla storia d'amore con Enzo Capo, Pamela ha affermato di non aver voluto fare un figlio con l'ex fidanzato perché nutriva dei dubbi nei suoi confronti: ''Ma io ringrazio Dio di avermi salvata. Secondo te perché non ti ho dato un figlio? Perché avevo sentito già puzza di demenza senile''. Al termine del video, la Barretta ha salutato Enzo, dicendosi dispiaciuta per la donna con cui è fidanzato ora.