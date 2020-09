Un posto al sole nei prossimi episodi darà grande spazio all'amore: in particolar modo a diverse coppie che stanno vivendo una crisi profonda. Le anticipazioni Upas relative alle puntate in onda dal 7 all'11 settembre, rivelano che accadrà qualcosa al matrimonio tra Niko e Susanna che costringerà le famiglie ad avere un difficile confronto. Nel frattempo, Viola si sfogherà con Filippo, il quale le darà un consiglio per evitare di mandare a monte il suo matrimonio. Lei però, deciderà di partire ed Eugenio a quel punto tenterà il tutto e per tutto per cercare di riconquistarla. Intanto, Diego avrà una brillante idea per rimettersi in gioco nel mondo lavorativo e Fabrizio tornerà dal viaggio di lavoro con grosse novità.

Upas, trame all'11 settembre: Diego ha una brillante idea

Le trame di Upas dal 7 all'11 settembre rivelano che dopo quanto accaduto alle nozze tra Niko e Susanna, le famiglie vicine a loro due avranno difficili confronti. Nel frattempo, Fabrizio tornerà dal viaggio in Russia per allargare il mercato del pastificio con delle novità importanti che potrebbero aiutare Marina a risollevare i Cantieri. Più tardi, Giulia e Renato non sapranno cosa fare per ciò che è successo a Niko. Intanto, Diego nuovamente alla ricerca di un lavoro, avrà un confronto con il mondo dei rider e grazie a una trasmissione radiofonica di Michele, avrà una brillante idea per rimettersi in gioco. Poco dopo, il rapporto già in crisi tra Viola ed Eugenio subirà un altro forte scossone.

Upas, anticipazioni fino all'11 settembre: Susanna prende una decisione sofferta

Le anticipazioni Upas fino all'11 settembre ci dicono che Viola sarà sempre più ostile nei confronti di suo marito Eugenio. La donna non saprà più cosa fare e così si rivolgerà al suo amico Filippo per parlare un po' con lui della sua situazione sentimentale.

Il Sartori che sta vivendo una vera e proprio lotta con Serena dopo essersi separato da lei, cercherà di metterla in guardia sul rischio di mandare a monte il suo matrimonio. Nel frattempo, Serena a causa di un imprevisto non riuscire ad arrivare in tempo per assistere alla recita della piccola Irene, ma Filippo e la bambina troveranno un modo alternativo per permetterle di godersi lo spettacolo.

Questo gesto colpirà molto Serena, al punto che arriverà a ripensare con nostalgia ai bei momenti vissuti in compagnia del suo ex marito e della loro bambina. Più tardi, Susanna in seguito a ciò che è accaduto alle nozze con Niko prenderà una decisione molto sofferta, mentre Mariella cercherà di organizzare una bella vacanza per Lollo, ma si ritroverà a dover far fronte alle resistenze di Guido che non vorrà allontanarsi da Napoli.

Upas trame: Eugenio farà di tutto per riconquistare Viola

Nei prossimi episodi di Upas vedremo Viola decidere di partire dopo il confronto con Filippo. Eugenio, non appena verrà a conoscenza della decisione della consorte cercherà di parlarle, ma lei non vorrà saperne in quanto è stanca di litigare con lui.

Nicotera, però, non avrà nessuna intenzione di rassegnarsi a perdere l'amore della sua vita e tenterà il tutto e per tutto per riconquistarla. Ci riuscirà oppure Viola continuerà a essere rigida nei suoi confronti? Infine, Marina e Fabrizio durante un pranzo di lavoro si imbatteranno per caso in Roberto Ferri.