La telenovela iberica Il Segreto continua a tenere compagnia ai fan italiani, con numerosi intrighi. Gli spoiler degli episodi in programmazione sul piccolo schermo prossimamente, raccontano che Francisca Montenegro, stufa di continuare a nascondersi, inscenerà un finto malore. Quest’ultima data la gravità della situazione, e a causa dell’assenza di Isabel de Los Visos, non potrà evitare d'informare Tomas di quanto accaduto.

I figli della marchesa finiranno quindi per scoprire la ragione per cui loro madre non gli consentiva di mettere piede nel padiglione della loro tenuta. La moglie di Raimundo Ulloa, dopo aver preteso di avere da Antonita notizie di Isabel, spiegherà ad Adolfo e Tomas la parentela che li unisce e il patto stretto con loro madre.

Il segreto, spoiler: Francisca fa credere alla domestica di Isabel di sentirsi male

Nelle puntate andate in onda su Canale 5 in questi giorni, Tomas e Adolfo hanno cominciato a sospettare della madre, dopo averla vista recarsi spesso in un’ala segreta della loro tenuta. La marchesa Isabel, per non far apprendere ai propri figli della presenza di Francisca Montenegro a La Habana, ha trovato diverse scuse. Gli spoiler provenienti dalla Spagna anticipano che presto la moglie di Raimundo sentirà il bisogno di evadere dal suo nascondiglio. Per riuscire nel suo intento la storica dark lady della soap opera deciderà di agire quando Isabel non si troverà a Puente Viejo. Francisca disposta a tutto per riabbracciare il proprio amato, e per far sapere a tutti gli abitanti di essere viva e vegeta, metterà in atto una vera e propria trappola.

Montenegro, dopo essersi punta un dito con un ago, fingerà di aver sputato sangue, dicendolo ad Antonita. La domestica della marchesa, parecchio preoccupata per le condizioni dell’ospite di Isabel, si rivolgerà ad Adolfo per poter contattare la propria padrona.

Non essendo riuscita a trovare una soluzione, Antonita non avrà altra scelta oltre a quella di chiedere aiuto a Don Filiberto nel confessionale della chiesa: quest’ultimo consiglierà alla fanciulla di chiamare subito un medico.

La cameriera, sempre più impaurita, arriverà ad avere il timore che Francisca possa perdere la vita da un momento all’altro.

Antonita cade nella trappola di Francisca, Tomas e Adolfo chiedono delle spiegazioni alla moglie di Ulloa

A questo punto Antonita avviserà Tomas, facendogli scoprire che nel padiglione della sua casa si nasconde la consorte di Raimundo.

Il secondogenito di Isabel e Antonita, non appena troveranno Francisca priva di sensi, si vedranno costretti a farla soccorrere da un dottore, che fortunatamente constaterà che si è trattato soltanto di un mancamento. Per via della sua messinscena, però, la matrona farà sapere ai fratelli de Los Visos di essersi rifugiata per parecchio tempo a La Habana con la complicità di Isabel. Tomas e Adolfo esigeranno di ricevere delle spiegazioni più dettagliate dall’anziana donna e rimarranno sconvolti quando apprenderanno del legame di sangue che esiste tra lei e loro madre.

Inoltre Francisca confesserà ai due giovani di essersi alleata con Isabel e gli dirà che potranno contare entrambi sul suo aiuto per risolvere i loro problemi di lavoro.

Per finire la dark lady farà capire ancora una volta di essere pronta a riavere il controllo del quartiere e a riprendersi tutto ciò che le apparteneva in passato.