Asia Pennacchiotti è una tik toker romana, con oltre un milione di like sull'applicazione Tik Tok e studia inoltre presso l'Accademia Astisti per diventare attrice, il suo sogno fin da bambina.

I suoi attori preferiti sono Jhonny Depp e Leonardo Di Caprio, e molti suoi fan la paragonano per somiglianza all'attrice Tasya Teles. In questa intervista rilasciata per Blasting News, Asia racconta della sua passione per la recitazione e di come è iniziato il suo percorso su Tik Tok.

L'intervista

Ciao Asia, parlaci di te, che tipo di persona sei? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

"Io mi descriverei come una ventenne solare, ambiziosa e caparbia.

Ho sempre avuto grandi aspirazioni e sin da piccolina immaginavo come sarebbe stato lavorare nel mondo dello spettacolo. Amo ballare, e fino ai diciassette anni ho praticato danza moderna e classica in un centro accademico che però ho lasciato per dedicarmi all'anno della maturità e ho avuto la mia soddisfazione poiché sono uscita con 100. Ho anche lavorato come modella e fotomodella, per qualche shooting e delle sfilate, e ho partecipato a un paio di messe in onda su due reti televisive nazionali. Ricordo con piacere quando a 17 anni vidi la mia foto su una rivista e in seguito gli scatti che esposero per il brand di costume con cui avevo lavorato. Quelle esperienze mi servirono molto, perché prima di allora ero sempre stata la ragazza timida e insicura ed ero veramente stanca di sentirmi così.

A causa del mio lavoro ad oggi non riesco a dedicarmi a pieno tempo ai miei hobby ma amo scrivere, ascoltare musica, scattare foto e fare video su TIk Tok, che è alla fine ciò che mi ha portata qui".

Attualmente studi presso l'Accademia degli artisti, com'è nata la tua passione per la recitazione?

"La recitazione per me è sempre stata un pallino fisso, qualcosa che guardavo da lontano con ammirazione e stupore ma a cui avevo paura ad avvicinarmi a causa della mia timidezza.

Ho sempre avuto la sensazione in me di avere le capacità per trasmettere e soprattutto un passato che mi avesse fatto diventare la persona empatica e sensibile che sono. Quindi ti direi che la amo da sempre ma è stato grazie a Tik Tok che mi sono messa in gioco in prima persona per mostrare le mie doti.

Da Giugno sono con Accademia Artisti per studiare recitazione cinematografica, dizione, doppiaggio, insomma tutto ciò che riguarda il Cinema e la Tv. Io credo che lo studio sia fondamentale anche in questo mondo, perché il talento va coltivato e migliorato. Studiare ciò che amo mi rende felicissima".

Sei molto famosa su Tik Tok, com'è iniziato il tuo percorso sul noto social?

" Ho scaricato Tik Tok spronata dalla mia migliore amica, ma ovviamente i primi video che facevo erano ironici e giusto per passare tempo. Da subito però ricordo che lei vide del potenziale in me e quando stavo iniziando a rinunciare a fare i video lei mi spinse a continuare, cosa che fa tutt'ora. Comprai una ring light e da lì ricordo che le views aumentarono ma ovviamente ci misi un po' a migliorare, poi a Giugno arrivò il primo video virale.

Ero al compleanno della mia migliore amica quando iniziarono ad arrivare le notifiche e ricordo che i followers aumentarono velocemente, non immagini la gioia!. Grazie all'appoggio della mia migliore amica ho proseguito e sempre grazie a lei mi sono iscritta in Accademia Artisti. Credere in sé e avere qualcuno che fa altrettanto ti fa sentire invincibile, soprattutto quando hai altre persone vicine a te che vorrebbero bloccarti.

C'è un modello di persona a cui ti ispiri?

"Il mio prototipo ideale non per la carriera, perché lui è un cantante, bensì per la persona che dimostra di essere è Harry Styles. Lo seguo dai tempi degli One Direction e ad oggi è diventato esattamente ciò che voglio essere io.

Lui ha praticamente rotto tutti i canoni che ci impone oggi la società, ha acquisito sicurezza rimanendo però il ragazzo che si emoziona ancora nel vedere la folla cantare al suo posto ai suoi concerti. Amo che lui si senta libero libero di essere se stesso e voglia che tutti facciano lo stesso, spronando chiunque ad essere una versione migliore di se attraverso il suo "Treat people with kindness", tratta le persone con gentilezza".

Quali sono i tuoi progetti e obiettivi futuri?

" Il mio progetto futuro è quello di farmi strada nel mondo del cinema e della tv. Vorrei diventare un'attrice affermata che lotta per ciò in cui crede e diventare d'ispirazione per tutte quelle persone che come me hanno un grande sogno ma non abbastanza coraggio per buttarsi.

Mi piace pensare che potrei diventare la "nuova scoperta italiana" e ritrovarmi ad un film festival sapendo di avercela fatta. Insomma, desidero vivere facendo come lavoro ciò che amo e sentirmi appagata e fiera di me.

C'è un consiglio che daresti a chi come te vuole intraprendere un percorso sui social?

"Buttatevi, non fatevi bloccare dalla timidezza o dalla paura dei giudizi altrui. Sperimentate finché non troverete la vostra strada da proseguire sui social, ci sono tanti settori, e voi potreste essere portati per uno di quelli. Credete sempre in voi, perché nessuno lo farà se non lo fate voi per primi".

Concludo l'intervista, rinnovandoti i miei complimenti. Hai un saluto da fare ai nostri lettori e ai tuoi fan?

"Grazie infinite per avermi dato questa opportunità. Un abbraccio grande a tutti e speriamo di rivederci presto in altre vesti".