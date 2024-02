L'attore comico romano Enzo Salvi, nato il 16 agosto del 1963, è noto per aver interpretato molti cinepanettoni di successo come "A Natale sul Nilo" e "Vacanze di Natale 2000". In questa intervista rilasciata in esclusiva per Blasting News, ha parlato degli inizi come giardiniere, della passione per i pappagalli e della gavetta. Dei progetti futuri (un film con Sebastiano Somma e una serie da protagonista su Italia 1) e dei suoi personaggi.

L'intervista

Ci parli di lei. Quali sono i suoi hobby e le sue passioni?

"Sono un papà, con un figlio un figlio sposato di trent'anni (Manuel) e uno fidanzato di ventisei anni (Nicolò), entrambi grandi lavoratori, con il primo nel ramo della ristorazione e il secondo nel ramo nautico.

Inoltre, ho tre cani e tre pappagalli. Il mio tempo libero lo dedico a loro, figli e animali. Per quanto riguarda i pappagalli, insieme alla mia amica Chiara Alessandrini abbiamo creato un'associazione "Passione pappagalli Freeflight" grazie alla quale insegniamo a volare ai pappagalli, tramite un percorso educativo, essi tornano da noi solamente per amore, perché - come sostengo sempre - proteggere è la più bella voce del verbo amare".

Da oltre due decenni ormai lei è un attore affermato, ma come è nata la sua passione per il Cinema e la recitazione?

"Sono stato sempre l'animatore della mia comitiva. Con il tempo ho conosciuto poi Mariano D'Angelo e abbiamo creato la coppia "I mamma mia che impressione".

Siamo stati i precursori del cabaret e tra la mia vasta gamma di personaggi è nato "Er Cipolla", con il quale sono approdato al cinema con il primo film "Vacanze di Natale 2000". Non finirò mai di ringraziare il produttore Aurelio De Laurentis che ha creduto in me; fu un enorme successo che mi ha permesso di fare altri quattordici film.

Con Mariano poi, abbiamo proseguito sia il cabaret sia il teatro, con grandissimi spettacoli di grande successo tra cui "I fiumi di forfora" al teatro Olimpico con record d'incassi e "Pane Cipolla" per la regia di Gigi Proietti e Paola Tiziana Cruciani al teatro Brancaccio coadiuvati da autori come Fausto Brizzi e Marco Martani".

C'è un attore a cui lei si è ispirato?

"Se devo essere sincero, no. Forse è stato quello il mio successo, perchè ho creato personaggi inediti. Ma se devo dire qualcuno, mi piace molto la comicità di Alberto Sordi, Carlo Verdone e Totò".

Quale è stata la sua più grande soddisfazione a livello cinematografico?

"Sicuramente il successo del film "Natale sul Nilo" appartiene alla storia, con un film che ha incassato più di tutti i cinepanettoni. Per me è stato un grande orgoglio, soprattutto per aver lavorato insieme a due colonne portanti della comicità italiana come Massimo Boldi e Christian De Sica".

Se non avessi fatto l'attore, che mestiere avrebbe fatto?

"Io veramente il lavoro ce lo avevo già!: Lavoravo infatti come giardiniere presso il Servizio Giardini del Comune di Roma.

Poi dagli alberi e i prati, sono passato al palcoscenico":

Ha un sogno nel cassetto che ancora non ha realizzato?

"A breve uscirà "Il diavolo è Dragan Cygan", un film importante per la regia di Emiliano Locatelli, dove io sono il protagonista insieme a Sebastiano Somma. Il film racconta di un'ex galeotto, interpretato da me, che in cerca di redenzione, tenterà di rifarsi una vita onesta dopo il suo passato violento. Per me è stata una grande soddisfazione interpretare finalmente un ruolo drammatico!. Il film uscirà in tutte le sale italiane a metà Marzo".

Quali sono i suoi progetti e obiettivi futuri?

"A breve usciranno due episodi di "Din Don" per Italia Uno, dove anche lì sono protagonista con il mio personaggio Don Donato, a breve inizieremo le riprese di altri due episodi e stiamo scrivendo il mio film che mi vedrà per la prima volta come regista":

Ha un saluto da fare ai fan?



"Ricordatevi che se ridere fa bene io sono la vostra cura!. Un caro saluto a tutti".