Domenico Costanza è un giovane influencer italiano che conta più di un milione di follower sulla app Tik Tok. Un'applicazione che permette ai suoi iscritti di realizzare video divertenti e mettere in mostra le proprie capacità artistiche attraverso video di breve durata, permettendo a tutti gli utenti di spaziare da un tema all'altro.

Di tutto questo abbiamo parlato con Domenico Costanza, che in un'intervista per Blasting News racconta come è iniziato il suo percorso sui social.

L'intervista

Ciao Domenico, parlaci un po' di te, che tipo di persona sei? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

"Ciao, mi chiamo Domenico Costanza, sono nato il 27 settembre 2002 a Canicattì, in provincia di Agrigento.

Frequento attualmente il liceo artistico e a settembre affronterò l'ultimo anno di liceo. A primo impatto posso sembrare una persona estroversa, molto socievole e aperta con gli altri; in realtà, anche se non sembra, sono una persona molto introversa. Uno dei miei hobby preferiti è il disegno: questa passione è nata per caso in terza media quando mi chiamarono per partecipare ad un progetto scolastico. Mi piace disegnare quando sono ispirato, questa passione non la lascio trapelare molto sui miei social, ma è una parte importante della mia vita".

Come è iniziato il tuo percorso su Tik Tok?

"Ho iniziato il mio percorso sui social nel novembre del 2018, così per caso. Non avrei mai immaginato di ottenere tutto questo successo, postavo principalmente per tenermi impegnato e perché è un qualcosa che stimola molto la mia creatività".

Sei molto attivo sui social, quanto tempo della tua giornata occupa l'uso dei social?

"Sui social sono sempre attivo, sia su Tik Tok che su Instagram, cerco di interagire il più possibile con i miei follower, rispondendo a più domande possibili sia nei commenti che nei direct, ma tutto ciò non occupa molto nella mia giornata, massimo due ore al giorno".

Come nascono le idee per i tuoi video su Tik Tok?

"Molte mie idee nascono nel momento in cui decido di fare i video, altre invece nascono quando non ho nulla da fare".

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

"Se devo dirla tutta, non so bene ancora cosa vorrei fare in futuro, ma so per certo che non abbandonerò mai la strada nei social e nemmeno la mia più grande passione, l'arte".

Hai qualche consiglio da dare ai ragazzi che come te vogliono iniziare un percorso su Tik Tok?

"A chi vuole iniziare un percorso su Tik Tok, consiglio sempre di essere molto estroversi, veri con le persone che seguono. Soprattutto occorre sempre di essere sé stessi".