Stando alle ultime anticipazioni della soap opera statunitense Beautiful, negli episodi che andranno in onda da lunedì 7 a sabato 12 settembre ci saranno grandi novità. La serie televisiva, dopo la breve pausa estiva, è tornata in onda al consueto orario e nei prossimi giorni non mancheranno i colpi di scena.

In particolare, gli spoiler rivelano che Hope Logan accetterà la proposta di matrimonio di Thomas, nonostante il parere contrario di Brooke, del suo ex marito Liam e di Steffy. La giovane stilista sarà pronta a dare una nuova famiglia al piccolo Douglas e a diventare di nuovo moglie. Intanto Wyatt, dopo aver chiuso con Sally Spectra, le proverà tutte per conquistare Flo e le organizzerà una sorpresa romantica.

Hope accetta la proposta di matrimonio di Thomas

Thomas e Hope sono decisi ad unirsi in matrimonio e non vogliono più aspettare. I due giovani pensano di sposarsi in fretta, la Logan ha scelto di fare questo passo per dare una nuova famiglia a Douglas. Il loro annuncio lascerà tutti senza parole, in particolare la madre e Liam. Questi ultimi ritengono che Thomas non sia l'uomo giusto per lei, entrambi sono convinti che Forrester Jr. la farà soffrire e cercheranno in ogni modo di farle cambiare idea.

Spencer si sentirà in colpa e penserà di essere il responsabile della scelta di Hope. Il giovane crederà che se le fosse rimasto accanto non si sarebbe avvicinata allo stilista. Brooke, intanto, è scioccata e non saprà come evitare le nozze.

Steffy contraria alle nozze di Thomas e Hope

I due, malgrado l'opinione contraria dei propri familiari, decideranno comunque di unirsi in matrimonio. Thomas e Hope daranno subito il via ai preparativi, decidendo di convolare a nozze in pochi giorni. Oltre a Brooke e Liam anche Steffy non sarà felice per questa unione.

Se all'inizio era sembrata molto entusiasta della relazione tra suo fratello e Logan, in un secondo momento infatti cambierà idea. La figlia di Ridge cercherà di parlare con Hope per convincerla a non sposarsi. Le sue parole serviranno a ben poco, perché in breve tempo sarà già tutto pronto per il fatidico sì.

Beautiful: Wyatt organizza una sorpresa a Flo

Le anticipazioni di Beautiful dal 7 al 12 settembre si concentreranno anche su Wyatt Spencer. Il giovane è pronto a conquistare Flo e le organizzerà una cena a lume di candela. La sorpresa sarà molto gradita e tra i due ci sarà anche un tenero bacio. Sally, però, li coglierà di sorpresa e non potrà fare a meno di provare una grande malinconia. La donna, infatti, ricorderà quando il suo ex fidanzato le dedicava le stesse attenzioni, ripensando ai bei momenti trascorsi insieme.