Pamela Barretta ed Enzo Capo non si sono lasciati nel migliore dei modi. Nonostante siano passati alcuni mesi dalla rottura, la Barretta lancia frecciatine sui social al suo ex fidanzato. Dalle anticipazioni del vicolodellenews sulle prime puntate di Uomini e donne, che andranno in onda a partire dal 7 settembre, sembrerebbe che nella registrazione di fine agosto Pamela ed Enzo abbiano litigato. Nella serata di giovedì 3 settembre, l'influencer pugliese ha ironicamente chiesto scusa a Capo, per avergli rovinato i piani, al punto che l'imprenditore napoletano avrebbe lasciato Uomini e Donne e sarebbe tornato con la sua ex Lucrezia.

Per Pamela Barretta Enzo Capo è scappato

Pamela Barretta, nel primo giovedì di settembre, si trovava nella capitale con il suo grande amico Amedeo Venza. In serata i due influencer pugliesi hanno fatto una storia sul profilo social della Barretta. Pamela ha affermato: ''Ragazzi, qualcuno è scappato''. Rivolgendosi ad Amedeo, la Barretta ha chiesto: ''Ma secondo te, può essere stata la mia presenza a Roma, il timore per qualche altra mia verità, che dici?''. Venza ha risposto: ''Non lo escluderei''. L'ex fidanzata di Enzo Capo ha proseguito nello spiegare la sua tesi: ''Magari ha pensato, quasi sicuramente, se ha qualche altra verità in mano, che faccio? Meglio che scappo da solo'', scoppiando poi in una risata.

Amedeo Venza sostiene Pamela Barretta

Dopo aver sentito le supposizioni di Pamela, Amedeo Venza ha sostenuto la sua amica dicendo: ''Poi la pazza eri tu? Un po' pazza sei, perché hai fatto scappare...'' La Barretta ha continuato affermando: ''Meglio scappare da solo che non fare la figura di c... davanti a tutta Italia, mi dispiace averti rovinato i piani, il Grande Fratello per te finisce qui''.

Poco dopo, l'influencer pugliese ha pubblicato un messaggio nelle sue storie Instagram, commentando il ritorno di Enzo Capo con Lucrezia: ''L'amore vince su tutto, gli inciuci, le bugie e i piani per prendere tutti per i fondelli no però! Far passare la propria donna per c... pur di fare televisione.

Peggio ancora è lei che ci sta a queste porcherie! Squallore''.

Enzo Capo ha brindato con la sua ex Lucrezia

Nella serata del 3 settembre, poco prima che Pamela Barretta pubblicasse le sue storie Instagram, Enzo Capo ha inserito un video sui social, in cui stava brindando con accanto una donna. Il braccio che si è visto nel video era quello di Lucrezia, la sua ex fidanzata, riconoscibile per un tatuaggio. Nelle storie successive, l'imprenditore napoletano ha voluto mettere un punto sulla situazione e ha pronunciato la frase: ''L'amore vince sempre''. Sembrerebbe quindi che Enzo Capo abbia lasciato Uomini e Donne, per ritornare da Lucrezia.