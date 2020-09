Arrivano le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, meglio nota in patria con il titolo di Acacias 38. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 6 al 12 settembre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Le puntate che verranno trasmesse il 6 ed il 7 settembre saranno delle repliche, mentre quelle che andranno in onda dall'8 al 12 saranno del tutto inedite al pubblico italiano. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla serata a cui parteciperanno Felipe e Marcia, sulla rivelazione che Cinta farà a Rafael, sulla decisione di Liberto di andare via di casa e sulla scelta di Genoveva di aiutare Liberto ad essere scagionato definitivamente.

Cinta confessa i suoi sentimenti a Rafael

Le anticipazioni di Una vita segnalano che Servante e Jacinto vinceranno il campionato di biglie a cui stavano partecipando. La vittoria permetterà al portinaio di ritornare in possesso della sua amata medaglietta. Felipe si convincerà che alla fine Genoveva aiuterà Liberto a non essere condannato al processo. Cinta confesserà a Rafael di non essere innamorata di lui ma di Emilio, mentre Felipe inviterà Marcia ad accompagnarlo ad un evento che si svolgerà all'ambasciata brasiliana. Giunti lì, l'avvocato insegnerà alla sua accompagnatrice come comportarsi e alcuni passi di danza. Sarà proprio in quell'occasione che Felipe e Marcia si avvicineranno così tanto da essere sul punto di baciarsi.

L'avvocato, infatti, non sospetterà minimamente che la giovane sia in realtà inviata da Ursula per spiarlo e per conoscere in anticipo ogni sua mossa.

La rivelazione di Alfredo

Liberto si renderà conto che la crisi che ha travolto il suo matrimonio è ormai irrecuperabile. Quindi deciderà di andarsene via di casa per non imporre la sua presenza a Rosina.

Dopo aver confessato i suoi veri sentimenti ad Emilio, Cinta chiederà al giovane di mantenere il segreto e non rivelare nulla ai suoi genitori. Per poter disporre di soldi in contanti, Liberto venderà alcune sue opere d'arte ad Ignacio, l'ex fidanzato di Rosina. Nel frattempo, Emilio e Cinta decideranno di riappacificarsi grazie all'intervento provvidenziale di Camino.

Dopo aver parlato apertamente con Felipe, Genoveva deciderà di far scagionare Liberto dalle accuse che gravavano su di lui. Più tardi, però, Alfredo rivelerà all'intero quartiere che la Salmeron non è in realtà l'eroina che loro credono. Sarà proprio in quell'occasione, infatti, che Bryce accuserà Genoveva di essere stata in combutta con lui fin dall'inizio per vendicarsi di tutto quello che gli abitanti di Acacias avevano fatto a lei e al suo defunto marito, Samuel Alday.