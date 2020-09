Arrivano le anticipazioni della soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno, interpretata dall'ormai famosissimo Can Yaman e dalla talentuosa attrice turca Demet Ozdemir. Le nuove trame fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda in Italia il 7 e il 12 settembre, il lunedì in prima serata e il sabato pomeriggio dalle 14.45 su Canale 5.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul nuovo profumo creato da Sanem per Can, sulla presenza di telecamere spia all'interno dell'agenzia, sui tentativi di Ceyda di conquistare Can e sull'inaugurazione della biblioteca di quartiere di Mevkibe.

Cengiz ha una crisi in ufficio

Le anticipazioni di DayDreamer ci raccontano che Sanem creerà un profumo speciale per Can e glielo regalerà. Subito dopo averlo provato, il giovane lo indosserà immediatamente, restandone piacevolmente colpito. Poco dopo anche Ceyda apprezzerà notevolmente il profumo di Sanem, dopo averlo sentito addosso a Can. Nel frattempo, i dipendenti della Fikri Harica saranno in agitazione dopo aver scoperto che una spia ha piazzato una telecamera nascosta in ufficio. Saputo ciò, Cengiz avrà una crisi di panico all'idea di poter essere licenziato o spiato sul suo posto di lavoro. Poco dopo, Deren farà installare un nuovo impianto di sicurezza per poi rimproverare Ferdi per la sua inettitudine.

Sanem affronta Emre

Sanem sorprenderà Emre a recuperare la telecamera nascosta nell'ufficio da Aylin, intuendo che possa esserci lui dietro gli atti di spionaggio che hanno colpito l'agenzia. Ferma sulle sue convinzioni, la giovane deciderà di affrontarlo , minacciandolo di raccontare tutta la verità a Can.

Poco dopo però, Emre si recherà da Can e gli mentirà, raccontandogli di essersi fatto consegnare la telecamera da Aylin in cambio della promessa di non denunciarla. Can crederà alle parole di Emre, così come farà anche Leyla che arriverà anche a scusarsi con lui per averlo aggredito.

Can aiuterà Mevkibe ad aprire una biblioteca nel quartiere.

La sera dell'inaugurazione però, Aysun farà installare uno schermo gigante in piazza per permettere a tutti di vedere la partita piuttosto che recarsi a visitare la nuova libreria. Nel frattempo, Sanem troverà la bellissima dedica che Can ha scritto per lei su uno dei libri del nuovo locale. Dopo aver discusso, Mevkibe e Nihat decideranno di comunicare fra di loro attraverso Leyla. Per conquistare Can, Ceyda si farà scattare delle foto da lui, senza sapere che più tardi Sanem, gelosa, le cancellerà tutte dalla scheda di memoria. Osman otterrà un colloquio di lavoro per una nota agenzia, ma giunto sul luogo il ragazzo farà un incontro inaspettato.