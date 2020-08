Pamela Barretta ed Enzo Capo si sono lasciati a metà aprile. La coppia, durante la registrazione di Uomini e donne del 27 agosto, ha avuto un acceso confronto in studio. Dopo la fine della puntata, Pamela ha pubblicato alcune storie su Instagram in merito a quanto accaduto in studio e ha affermato di non essere pazza.

Pamela Barretta ai ferri corti con Enzo Capo

Come riportato dal sito Il vicolo delle news durante la prima registrazione di Uomini e Donne dopo la pausa estiva, in studio erano presenti anche Pamela Barretta ed Enzo Capo che hanno avuto un acceso confronto. Pamela ed Enzo hanno discusso in merito alla fine della relazione dell'imprenditore con la sua ex fidanzata Lucrezia.

Una sera in cui Capo non era insieme alla ragazza, Enzo ha pubblicato per poco tempo una storia sul suo profilo Instagram, in cui si vedeva che era a cena con una donna. Il video è stato poi pubblicato da Amedeo Venza, grande amico di Pamela e la storia d'amore fra Enzo e Lucrezia è terminata. Durante la registrazione Enzo Capo ha accusato Pamela di essere la causa della fine della relazione con la sua nuova compagna, ma Barretta ha precisato che non avrebbe alcuna responsabilità e lo ha ribadito anche su Instagram al termine della registrazione.

Dopo la registrazione, Pamela commenta il confronto avuto con Enzo

Pamela Barretta, nella serata del 27 agosto, ha pubblicato due storie su Instagram, per commentare la lite avvenuta in studio con Enzo Capo.

Nella prima storia la citazione scelta dalla dama è stata: ''La verità è come il sole... prima o poi vien tutto fuori".

Nella seconda storia, Pamela ha scritto un messaggio: ''Quando ti danno della pazza è perché hai raccontato delle verità scomode! Ma come funzona la vita? Uno tradisce, posta la foto a cena con un'altra donna, poi la elimina e la colpa della sua rottura è la mia?

Ma chi è il pazzo qui?''.

La fine della storia d'amore fra Pamela Barretta ed Enzo Capo

La storia d'amore fra Pamela Barretta ed Enzo Capo è terminata a metà aprile a causa della gelosia di entrambi. Pamela, nell'ultimo periodo in cui frequentava l'imprenditore, si era accorta che Enzo aveva messo un like sospetto su Instagram e aveva iniziato a seguire una ventenne sui social.

Capo aveva rimproverato Pamela di aver ballato, durante una cena in cui era presente anche lui, con Armando Incarnato. In studio, prima della pausa estiva, c'erano già stati altri confronti accesi fra i due ex fidanzati e, quello avvenuto il 27 agosto, è stato l'ultimo. Enzo Capo, dopo la registrazione della puntata di Uomini e Donne, non ha commentato la vicenda, ma ha soltanto detto: ''Una giornata veramente difficile, molto dura. Qundi vi lascio la buonanotte e vado a dormire stremato''.