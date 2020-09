Il ricongiungimento di Beth con Hope e Liam aprirà nuovi scenari nelle prossime puntate di Beautiful. Sin da subito emergerà anche il coinvolgimento di Thomas nella vicenda, un fatto che getterà ancora più nello sconforto la sorella Steffy. La giovane infatti, mai avrebbe creduto che il fratello potesse arrivare a tanto e, furiosa con lui, andrà a fargli vista in ospedale. Qui la ragazza avrà un duro faccia a faccia con lui, rinfacciandogli tutto il male fatto a lei, alle bambine, nonché a Liam e Hope. Steffy sembrerà non riuscire a perdonarlo e, subito dopo andrà anche a far visita a Flo in carcere.

Beautiful, trame Usa: faccia a faccia tra Steffy e Thomas in ospedale

Hope e Liam riusciranno finalmente a riabbracciare la loro piccola Beth. Dopo molti mesi di strazio e dolore, in cui credevano che la bambina fosse morta, finalmente la verità sarà venuta a galla. Nelle prossime settimane, anche i fan italiani di Beautiful vedranno le conseguenze che il segreto sullo scambio di culle avrà sui protagonisti coinvolti nella vicenda. Flo finirà in carcere, mentre Reese sarà ancora latitante. Thomas invece, dovrà affrontare l'ira di Hope, venuta a conoscenza del suo coinvolgimento nell'occultamento della verità e, non ultimo, il tragico volo della scogliera. Forrester jr riuscirà a salvarsi e, in ospedale, riceverà a sorpresa la visita della sorella Steffy.

Beautiful, spoiler: Steffy affronta Thomas e gli urla tutto il suo disprezzo

Dopo essersi risvegliato dal coma, Thomas dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. In questo frangente sarà Ridge l'unico a stare accanto al figlio, nonostante la delusione e la rabbia per gli atteggiamenti avuti da Thomas.

Lo stilista cercherà in tutti i modi di evitare che il figlio finisca dietro le sbarre, non solo per la vicenda di Beth, ma anche per la morte di Emma Barber. Mentre Ridge si assenterà momentaneamente dal capezzale del figlio, nella stanza entrerà Steffy. Thomas sarà sorpreso nel vederla, ma la sorella non giungerà per una visita di cortesia.

Steffy infatti, sarà furiosa con lui e lo accuserà di essere stato meschino e credule, sia nei suoi confronti che in quelli di Hope e delle bambine.

Beautiful, anticipazioni: Steffy non perdona Thomas e taglia i ponti con lui

Dalle puntate andate in onda in America a settembre 2019, si vedrà Steffy accusare Thomas di aver manipolato anche il piccolo Douglas al fine di raggiungere i suoi scopi. Steffy sembrerà non voler sentir ragioni e a nulla varrà il tentativo di scusarsi di Thomas. Steffy dirà a chiare lettere di non aver nessuna intenzione di perdonarlo. Questa volta Forrester jr avrà oltrepassato il limite, tanto che Steffy chiuderà i rapporti con lui. Intanto Ridge, chiamato dal detective Sanchez, si ritroverà a dover prendere un'importante decisione che potrebbe salvare Thomas dal carcere.

Inattesa di ulteriori dettagli su Thomas e le conseguenze delle sue azioni, si ricorda che la soap tv Beautiful, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 13:40.