Lunedì ha riaperto i battenti la casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti più irriverenti ed esuberanti di questa quinta edizione condotta da Alfonso Signorini, la contessa Patrizia De Blanck. Senza peli sulla lingua e senza remore, nei primi giorni di permanenza all'interno della casa non si è di certo risparmiata. Ne ha avute davvero per tutti, sia per i suoi compagni di avventura, sia per chi si trova all'esterno. Ne ha poi combinate davvero di tutti i colori dimenticandosi di essere davanti alle telecamere. A un certo punto si è cambiata i vestiti denudandosi completamente senza pensare minimamente che fosse ripresa ventiquattro ore su ventiquattro.

Poi, non sono mancati gli aneddoti alcuni anche molto divertenti. Agli altri inquilini ha raccontato di aver avuto in casa una pianta di marijuana pensando fosse una pianta ornamentale da tenere in giardino. Come già anticipato non sono mancate critiche e accuse come quelle rivolte all'ex conduttrice del reality Ilary Blasi.

Parole al vetriolo per la conduttrice Ilary Blasi da Patrizia De Blanck

La Contessa Patrizia De Blanck si è scagliata contro l'ex conduttrice del Grande Fratello Vip Ilary Blasi. La donna ha dichiarato che già in passato le avevano offerto più volte di partecipare al reality. Ha poi aggiunto di aver sempre rifiutato di entrare nella casa proprio a causa della moglie di Francesco Totti.

La De Blanck ha detto queste parole: “Erano anni che mi chiedevano di fare il Grande Fratello, ma con Ilary Blasi rispondevo ma non ci penso proprio, manco morta. Mentre quest’anno ho accettato perché me lo ha chiesto Alfonso che siamo molto amici”. La Contessa ne ha avute da dire anche per alcuni dei concorrenti che ancora devono varcare la porta rossa.

La contessa e le sue critiche pungenti che non risparmiano nessuno

La contessa Patrizia De Blanck non ha risparmiato critiche pungenti nei confronti di chi ancora non è entrato nella casa. Tra questi Maria Teresa Ruta. Chiacchierando in giardino con gli altri inquilini ha raccontato di avere un pessimo ricordo della donna pronta a entrare nel reality insieme a sua figlia.

La nobildonna ha detto di lei queste parole: "Maria Tersa Ruta? Per carità!". Poi, ne ha avute da dire anche per Alba Parietti. Suo figlio Francesco Oppini entrerà nella casa nel corso della nuova puntata in onda venerdì 18. La De Blanck ha detto: "Il figlio è carino, lei ha qualcosa che non mi piace". Dunque, pare che la Contessa abbia delle parole "Dolci" un po’ per tutte e per tutti. E la sua avventura è appena cominciata, cosa ci riserverà nei prossimi giorni la contessa del popolo.