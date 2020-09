Nel pomeriggio di oggi, 14 settembre 2020, Serena Enardu, nota al pubblico italiano per le sue partecipazioni a Uomini & Donne e Temptation Island, si è scagliata contro Sfera Ebbasta.

Il motivo dell’astio della showgirl ed influencer sarda è da individuare in un piccolo incidente occorso nel pomeriggio a suo figlio Tommaso, un adolescente che spesso compare nelle stories della madre, e che i fan della Enardu hanno ormai imparato a conoscere.

Serena Enardu accusa Sfera Ebbasta di aver minacciato suo figlio Tommaso: 'Spero che la tua ragazza ti abbia rimproverato'

Stando a quanto riferito dalla Enardu, suo figlio Tommaso – che in questi giorni si trova con lei a Milano – sarebbe caduto con il suo monopattino, proprio davanti al Trap King di Cinisello Balsamo, rischiando di andare a sbattere con l'auto di quest'ultimo.

Stando al racconto di Serena Enardu, anziché soccorrerlo, il rapper lo avrebbe aggredito verbalmente.

“Mi stavo dimenticando di raccontarvi un simpatico aneddoto che riguarda Tommaso – ha esordito Serena Enardu, circa due ora fa, rivolgendosi ai fan in una Instagram Stories – in pratica è caduto con il monopattino, davanti a Sfera Ebbasta, che si è subito precipitato verso di lui, ha abbassato il finestrino per minacciare di picchiarlo, qualora non si fosse fatto abbastanza male durante la caduta. Così, solo perché ha dovuto frenare in maniera irruenta il suo Porsche. La prossima volta ti consiglio piuttosto di scendere, e di verificare se per caso il ragazzino (Serena Enardu si riferisce a suo figlio Tommaso, ndr) si è fatto male, anziché fare il fighetto davanti alla tua fidanzata, che mi auguro ti abbia rimproverato per quanto sei meschino e piccolino".

Nessuna replica da parte di Sfera Ebbasta, almeno per ora

Almeno per il momento non sono arrivate repliche da parte di Sfera Ebbasta. Scorrendo infatti le Instagram Stories presenti sul profilo dell'artista milanese classe 1992 non è infatti possibile cogliere alcun riferimento alla vicenda, tantomeno tra le immagini presenti sulla popolarissima pagina dell'autore di 'Rockstar', che conta tre milioni e trecentomila seguaci, in continua e costante crescita, ormai da diversi anni.

La vicenda sta tuttavia suscitando reazioni da parte degli appassionati di hip hop, dato che il video è stato rilanciato su diversi gruppi Facebook e Telegram. Secondo molti utenti la reazione indispettita di Sfera Ebbasta raccontata dalla Enardu, pur risultando plausibile, non può essere del tutto considerata affidabile, non essendoci concrete prove a suffragarla.

Molti altri invece si domandano chi sia Serena Enardu, altri ancora accusano l'ex concorrente di Temptaion Island di aver attaccato il trapper soltanto per ottenere ulteriore notorietà.