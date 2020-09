Nella puntata di lunedì 29 settembre di Striscia la Notizia, telegiornale satirico condotto da Salvatore Ficarra e Valentino Picone su Canale 5, Valerio Staffelli ha raggiunto Flavio Briatore a Montecarlo. Il motivo è legato alla consegna del Tapiro d'Oro per via degli scivoloni sul coronavirus, che hanno reso protagonista l'imprenditore settantenne quest'estate. Prima che il Billionaire diventasse focolaio, Briatore aveva dato il virus per spacciato dopo il periodo del lockdown. L'inviato del tg satirico inoltre ha chiesto all'imprenditore la sua impressione sulle ultime dichiarazioni della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5.

Valerio Staffelli stuzzica Briatore su Gregoraci a Striscia la Notizia

Striscia la Notizia ha mandato in onda una breve clip, in cui Gregoraci parlava del suo matrimonio finito con Briatore, dicendo di aver fatto tanti sacrifici e rinunce televisive per seguirlo nella sua carriera lavorativa. A quel punto, è intervenuto un sarcastico Staffelli che ha chiesto all'imprenditore "curiosità" rispetto al rapporto con la ex moglie: "Le faceva da badante?". Briatore ha però replicato in modo stizzito: "Non lo so. Onestamente, non mi interessa". L'imprenditore nato a Verzolo il 12 aprile 1950 ha poi cambiato discorso, facendo ben intendere di non aver gradito quanto affermato dall'ex moglie nei suoi confronti, durante una chiacchierata con Matilde Brandi e Stefania Orlando all'interno della casa più spiata d'Italia.

Briatore contro Gregoraci: 'Potrebbe rinunciare anche a quello che le passo'

L'argomento Gregoraci era stato già toccato di recente dall'imprenditore. In una recente intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Briatore aveva espresso il suo parere sul feeling tra l'ex moglie Gregoraci e l'ex velino Pierpaolo Pretelli al GF Vip 5: "Se a quarant'anni vuole andare al GF, stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok".

Dopodiché, l'ex manager della Formula 1 ha rincarato la dose contro Gregoraci, riguardo al suo desiderio di essere indipendente economicamente: "Ma allora potrebbe anche rinunciare a quello che le passo". Briatore ha poi spiegato che si è impegnato a fare tutto il possibile per rendere soddisfacente il tenore di vita dell'ex consorte classe 1980: "Passava in Sardegna due mesi l'anno, aerei privati, Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, le ho comprato la casa a Roma e le ho dato l'autista".

Infine, l'imprenditore piemontese ha ammesso di non aver preso molto bene la partecipazione della ex moglie al Grande Fratello Vip 5, per ragioni legate al figlio Nathan Falco di 10 anni: "Può fare i suoi programmi tv, ma deve fare anche la madre".