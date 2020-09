Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, attualmente, va in onda sul canale Das Erste ed è arrivata alla sedicesima stagione.

Gli spoiler tedeschi delle prossime puntate rivelano che Christoph avrà molti dubbi sulle intenzioni di Ariane, cercherà il supporto di Selina, Robert e Werner, ma gli verrà negato. Intanto, Franzi e Steffen saranno pronti a sposarsi, ma Tim non riuscirà a sopportare la situazione e deciderà di lasciare Amelie. Infine, Robert organizzerà una gita sul fiume, ma André subirà un grave incidente alla testa.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Ariane farà chiudere il Furstenhof

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Ariane deciderà di chiudere il Furstenhof dicendo che si tratterà solo di un'azione temporanea. Ella, infatti, vorrà apportare delle modifiche nell'albergo e chiamare gli operai per fargli svolgere alcuni lavori. Christoph, però, non sarà affatto convinto delle parole della donna perché, conoscendo il suo carattere, non potrà fare a meno di pensare che sotto ci sia qualcosa di diverso.

In preda allo sconforto, Christoph cercherà qualcuno che lo supporti nella lotta contro Ariane, ma si troverà davanti ad un muro perché nessuno sembrerà intenzionato ad appoggiare la sua idea.

Selina, Robert e Werner non gli forniranno alcun supporto e lo lasceranno solo.

Anticipazioni tedesche delle prossime puntate di Tempesta d'amore: Tim ammetterà di essere ancora innamorato di Franzi

Gli spoiler tedeschi dei prossimi episodi di Tempesta d'amore svelano che Rosalie non riuscirà a darsi pace per le parole di Micheal.

Lei lo ama, ma l'uomo non sembrerà intenzionato ad impegnarsi in una relazione sentimentale. Nonostante la situazione, Rosalie deciderà di non gettare la spugna e di continuare a provare a conquistare il cuore dell'uomo.

Nel frattempo, il matrimonio di Franzi e Steffen sarà sempre più vicino. Tim non riuscirà a controllare i suoi sentimenti per l'ex ragazza e deciderà di affrontare l'argomento con Amelie.

Sarà una decisione dura, ma non potrà fare a meno di rivelargli di essere ancora innamorato di Franzi. A questo punto, Tim deciderà di mettere fine alla storia con Amelie.

Robert organizzerà una gita sul fiume

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Robert deciderà di approfittare dei giorni di chiusura dell'hotel per fare una gita sul fiume. Coinvolgerà tutti i suoi colleghi e gli chiederà di partire per un paio di giorni. Con loro, ci sarà anche Cornelia, che sarà intenzionata a conquistare il cuore di Robert. Il suo obiettivo sarà quello di sfruttare il viaggio in barca per dare vita a una dolce atmosfera romantica. Robert, però, non sembrerà intenzionato a darle corda perché, per lei, prova solo sentimenti di amicizia.

Anche André e Rosalie decideranno di partecipare al viaggio, però, i due non faranno altro che litigare per le questioni più disparate. Michael si schiererà dalla parte di Rosalie e André, stravolto dalla rabbia, sceglierà di tornare a casa da solo. Purtroppo, durante il percorso, scivolerà e sbatterà la testa contro una pietra nel letto del fiume. Eviterà l'annegamento solo grazie a una turista olandese che lo porterà in salvo.