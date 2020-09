Carlo Conti ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi. Il conduttore toscano ne ha approfittato per parlare della nuova edizione di Tale e Quale show. Stando a quanto riferito dal 59enne a causa delle norme anti-contagio non potrà fare un programma con dei festeggiamenti in grande stile.

Le dichiarazioni di Conti

A partire da venerdì 18 settembre su Rai 1 dalle ore 21:30 circa verrà trasmessa la nuova stagione di Tale e Quale show. Quest'anno il programma condotto da Carlo Conti compie dieci anni, per questo motivo il conduttore toscano avrebbe voluto fare dei festeggiamenti.

Al settimanale Oggi, il 59enne ha detto: "Avrei voluto festeggiare per le dieci edizioni di Tale e Quale show".

Carlo Conti ha spiegato che avrebbe voluto cinquanta ballerini nel corpo di ballo, una giuria composta da dieci persone e uno studio pieno di spettatori in sala. Invece, con rammarico il conduttore toscano ha dichiarato: "Ci tocca ridurre". Nonostante i ridigi procotolli per evitare il contagio da coronavirus l'entusiasmo di Conti non si è spento. Al contrario il diretto interessato ha precisato che i preparativi continuano ad andare avanti: "La voglia di tornare sulla scena è tanta".

Durante l'intervista il giornalista ha chiesto al conduttore se fosse stato difficile trovare i concorrenti per la nuova edizione del talk di Rai 1. Alla domanda Carlo Conti ha raccontato un aneddoto: ad esempio Luca Ward e Sergio Muniz hanno sempre voluto prendere parte a Tale e Quale show, ma erano sempre impegnati nei tour teatrali.

Adesso che i teatri sono chiusi è stato possibile ingaggiare il doppiatore e l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi. Il presentatore televisivo ha dichiarato che anche quest'anno il cast sarà formato da nuove e vecchie leve. Infine, per quanto riguarda la presenza del pubblico presente in sala Carlo Conti ha tagliato corto: "Non si sa ancora se potrà esserci in forma ridotta".

Tuttavia il 59enne toscano ha rassicurato tutti: "Dovrò inventarmi uno stratagemma per ricreare il calore degli applausi".

Nel cast ci sarà anche Carmen Russo

In una vecchia intervista per il magazine Di Più Carlo Conti aveva speso della parole di stima per una delle concorrenti di Tale e Quale show 2020.

Scendendo nel dettaglio, il conduttore si era soffermato sulla partecipazione di Carmen Russo. La moglie di Enzo Paolo Turchi era stata data per favorita al Grande Fratello Vip, ma poi ha preferito mettersi alla prova nel talk di Rai 1. A tal proposito il 59enne ha spiegato che Carmen ha voglia di lanciarsi in questa esperienza per mostrare a tutti le sue doti e le sue qualità.

Ogni anno nel programma condotto da Carlo Conti emergono dei veri talenti. Ad esempio nella scorsa edizione Francesco Monte aveva mostrato a tutti le sue doti canore.