Sembra non esserci molta simpatia tra due cavalieri di Uomini e donne. Giovanni Longobardi, infatti, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto polemica su Riccardo Guarnieri, ex fidanzato della sua amica Ida Platano. Al settimanale Mio il napoletano ha raccontato di considerare il "collega" una primadonna e di aver provato a mettere in guardia la dama sulle sofferenze che avrebbe affrontato tornandoci insieme.

Il parere di Giovanni sull'ex collega di U&D

Riccardo Guarnieri e Giovanni Longobardi si sono incrociati un paio d'anni fa a Temptation Island: il primo era uno dei fidanzati del cast, il secondo un single che conviveva nel villaggio con Ida Platano.

A distanza di un po' di tempo, e dopo aver condiviso anche qualche puntata della scorsa stagione di U&D, pare che tra i due non scorra buon sangue.

A confermare questa sensazione sarebbero le parole che il napoletano ha usato di recente per descrivere l'ex "collega". Sulle pagine di Mio, quando gli è stato chiesto di esprimere un parere sull'ex fidanzato della sua amica, il cavaliere ha risposto: "Passatemi il termine, ma lo reputo un po' 'primadonna'".

Il compagno di Veronica Ursida ha anche raccontato di aver provato a mettere in guardia Ida sul pugliese e sul suo carattere poco affidabile, ma lei non gli avrebbe dato retta in quanto davvero innamorata.

"Giustamente ha voluto provarci", ha aggiunto Giovanni nella sua intervista.

Silenzio social per l'ex coppia di U&D

Da quando hanno cominciato a circolare i primi pettegolezzi su una possibile crisi tra Ida e Riccardo, la dama e il cavaliere hanno rilasciato soltanto un'intervista a testa (entrambi al magazine di Uomini e Donne) per ammettere di vivere un periodo difficile, ma senza ufficializzare la loro rottura.

Da quando sono riprese le registrazioni del dating show dopo l'estate, né Ida né Riccardo hanno rimesso piede negli studi Elios per spiegare cosa è accaduto tra loro in primavera, quando si sono bruscamente allontanati dopo aver condiviso la quarantena nella casa bresciana di lei.

Sui social network, inoltre, il pugliese è assente da mesi, mentre la parrucchiera si limita a pubblicare storie su Instagram col figlio Samuele o altre in cui sponsorizza prodotti per la cura del corpo o per il make-up.

Che cosa ne è stato della relazione tra Ida e Riccardo, dunque, non è dato saperlo: nessuno dei due si espone per dare ai fan una notizia definitiva sul loro rapporto.

Veronica e Giovanni: tentativo di pace senza tornare a U&D

Ultimamente Giovanni non è al centro del Gossip soltanto per le dichiarazioni che ha rilasciato su Riccardo Guarnieri. Longobardi, infatti, ha catturato l'attenzione dei fan di U&D con una diretta Instagram che ha condiviso con Veronica Ursida a poche settimane dalla loro rottura.

Era fine agosto quando la dama e il cavaliere usavano i loro profili per annunciare di essersi lasciati per colpa di una scorrettezza di lei: negli ultimi giorni, però, i due si starebbero riavvicinando sui social network e non solo.

La romana, che non ha partecipato a nessuna delle nuove registrazioni del dating show di Canale 5, continua a ribadire il sentimento che prova per il cavaliere col quale ha fatto coppia fissa fino a poco tempo fa: il napoletano per ora tentenna, ma accetta il corteggiamento che la ex sta mettendo in atto per provare a riconquistarlo.

A differenza di quello che è successo con Enzo Capo e Pamela Barretta, Giovanni e Veronica non sono stati invitati a neppure una delle registrazioni della stagione 2020/2021 di Uomini e Donne per spiegare cosa sia successo tra loro durante l'estate.