Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un lussuosissimo hotel situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 7 al 12 settembre 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Paul di rapire Annabelle, sulla dipendenza di Michael, sui tentativi di Bela di dichiararsi a Lucy e sul triangolo formato da Tim, Franzi e Nadja.

Paul rapirà Annabelle

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che dopo aver scoperto che è stata Annabelle ad avvelenare Romy, Paul la rapirà e la rinchiuderà in un caseggiato abbandonato.

Lì, il giovane le rinfaccerà tutte le sue colpe e le mostrerà alcuni video della sua amata. Lo strano comportamento di Paul non passerà inosservato al Furstenhof. Saranno in molti, infatti, a rendersi conto che il ragazzo sta nascondendo qualcosa senza però riuscire a capire cosa lo affligge. Poco dopo però, Christoph intuirà che il giovane ha rapito Annabelle e che vuole vendicarsi di lei. Nel frattempo, Bela inviterà Lucy in birreria per confessarle il suo amore ma le cose non andranno come lui si aspettava. Hildegard cercherà di convincere Alfons a riappacificarsi con suo fratello, Gunther, anche se l'uomo non ne vuole proprio sapere.

Franzi scopre il tradimento di Nadja

Dopo aver ascoltato involontariamente una loro discussione, Franzi scoprirà che Nadja e Dirk hanno una relazione clandestina.

Scossa e frastornata, la giovane si recherà da Tim e gli racconterà tutto ciò che ha scoperto. A quel punto, il ragazzo cercherà di sorprendere la sua fidanzata in flagrante, finendo per fare però una brutta figura. La reazione della sua fidanzata spingerà Tim a pensare che Franzi si sia inventata tutto per gelosia.

Werner e padre Rimpel scopriranno che al Furstenhof sono stati ospitati dei principi. Felice di poter avere a messa due ospiti così famosi, il parroco andrà a bussare alla loro camera di hotel, scoprendo qualcosa di veramente inaspettato.

Natascha chiederà spiegazioni a Michael dopo aver scoperto che suo marito ha ricominciato a prendere le pillole.

A quel punto, il medico si renderà conto che sua moglie non si fida di lui e lo sta controllando da giorni. Dopo aver scoperto la verità sulla morte di Romy, Lucy chiederà conforto a Bela che glielo concederà in nome dell'amore che prova per lei. Nel frattempo, Paul si recherà nel prato in cui vennero celebrare le sue nozze con Romy e crollerà al suolo privo di sensi. Franzi si renderà conto di non poter rinunciare a Tim e cercherà di fermare le nozze del suo amato. Sfortunatamente però, la giovane non arriverà in tempo per fermare la cerimonia e Tim sposerà Nadja.