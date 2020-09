Gli episodi della soap opera Una vita in programma su Canale 5 dal 7 al 13 settembre 2020 sono pronti a sorprendere il pubblico. Dalle anticipazioni si evince che Alfredo Bryce inizierà a sospettare che Genoveva Salmeron abbia una relazione con l'avvocato Felipe Alvarez Hermoso. Bellita e Felicia, invece cercheranno di ostacolare la storia d'amore di Cinta ed Emilio, mentre Marcia soffrirà per il suo datore di lavoro.

Una vita, trame puntate 7-13 settembre: Bellita e Felicia ostacolano la storia d'amore di Cinta ed Emilio

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova settimana di programmazione di Una vita in prima visione assoluta, dal 7 al 13 settembre 2020, rivelano che Ignacio comprerà la biblioteca di Liberto.

Quest'ultimo, in seguito, si avvicinerà a Rosina raccontandole i momenti della sua giovinezza: la Rubio, molto emozionata, scoppierà a piangere tra le braccia del marito. Intanto Felipe darà delle lezioni di buone maniere a Marcia in occasione della festa per l'ambasciata. Inoltre, la cameriera chiederà aiuto ad Agustina per cucire un abito che possa essere adatto al grande evento. Alvarez Hermoso cercherà di indurre Genoveva a ritirare la denuncia contro Mendez. Bellita e Felicia prenderanno un accordo per ostacolare la storia d'amore tra i loro rispettivi figli. Nello specifico le due donne boicotteranno un appuntamento tra Cinta ed Emilio. Gli spoiler di Una vita, inoltre, rivelano che Ursula obbligherà Marcia a rubare dei documenti importanti, che riguardano il processo di Liberto, per consegnarli ad Alfredo.

Agendo in questa maniera, il ricco banchiere scoprirà che la sua consorte ha intenzione di ritirare la denuncia contro il marito di Rosina. Per tale motivo Bryce dirà a Lolita che Salmeron è stata sua complice nella truffa del banco americano ai danni dei vicini. Cesareo vedrà che un malvivente sta provando a introdursi nel ristorante.

La Rubio rifiuterà di andare via con Ignacio, mentre Liberto verrà a sapere che Genoveva lo ha preso in giro per dividerlo da sua moglie.

Alfredo sospetta che Felipe e Genoveva abbiano una relazione

Salmeron, ormai con le spalle al muro, si metterà d'accordo con Felipe per far rimettere in libertà Mendez.

Nel frattempo Rosina, durante una merenda con Ignacio, scoprirà che suo marito verrà processato. Dopo aver saputo del piano di Bellita e Felicia, Cinta bacerà Emilio davanti a tutti i compaesani di calle Acacias. Ursula darà la sua testimonianza in cui affermerà di aver visto Liberto mentre abusava della sua padrona. Nel frattempo Alvarez Hermoso scoprirà che Alfredo era d'accordo con sua moglie per mandare in rovina il matrimonio di Mendez. D'altro canto, Bryce avrà il sospetto che l'avvocato abbia una relazione con Genoveva. Per finire, Marcia soffrirà molto non appena vedrà Felipe insieme alla Salmeron poiché capirà che Ursula gli ha detto una bugia durante il processo per fare condannare Liberto.