Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. Nelle prossime puntate che andranno in onda in Germania, il pubblico potrà assistere a nuovi colpi di scena. Un personaggio amato, che è stato al centro di un triangolo amoroso, lascerà la soap. Si tratta di Robert Saalfeld. L'uomo, infatti, a causa di alcune discussioni riguardante l'hotel, non riuscirà a trovare un accordo con il padre e deciderà di non accettare alcun compromesso.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Robert aggredirà Ariane

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore gli spettatori potrebbero assistere a un nuovo addio.

Oltre all'abbandono di Eva, Natascha, Linda e Paul, potrebbe essere il turno di Robert.

L'uomo, dopo aver vissuto intricate vicende sentimentali e essersi trovato in un triangolo amoroso dove spiccava Cornelia, una vecchia fiamma, dovrà gestire le questioni relative al Furstenhof. Ariane, infatti, intenzionata a distruggere la catena di alberghi e Christoph, proverà in tutti i modi a creare scompiglio tra i Saalfeld.

Robert sconvolto dal malore di Werner affronterà Ariane faccia a faccia, ma le cose prenderanno una piega inaspettata e l'uomo sarà sul punto di strangolare la dark lady.

Anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore: Werner accetterà l'accordo con Ariane

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore Ariane avrà un'ottima arma di ricatto contro i Saalfeld.

Infatti, minaccerà di rivelare l'aggressione di Robert nel caso in cui non seguano le sue direttive. La donna fallirà nel suo piano di far esplodere l'hotel e verrà coinvolta in un'indagine di polizia. Per far cadere le accuse, sarà disposta a cedere una parte delle azioni, ma Robert non sarà affatto propenso ad accettare l'accordo.

Al contrario, Werner e Christoph non esiteranno a dire di sì.

Robert rimarrà sconvolto dalla decisione di suo padre e minaccerà di abbandonare il Furstenhof. Werner, preoccupato per il suo futuro, gli chiederà di rimanere dicendogli che non potrà provvedere da solo alle esigenze dell'hotel.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Robert lascerà il Furstenhof

I tentativi di Werner di convincere Robert ad abbandonare la sua idea di andarsene avranno vita breve. I due, infatti, non riusciranno a raggiungere un accordo definitivo e Robert inizierà a preparare i bagagli per la partenza.

Robert lascerà Tempesta d'amore nell'episodio numero 3478: esso andrà in onda in Germania il 28 ottobre. Gli sceneggiatori ancora non hanno rivelato nuove informazioni su questa fuga. Potrebbe essere un allontanamento momentaneo oppure un addio definitivo. L'unica cosa certa è che al momento non ci sarà speranza per un rappacificamento con Eva.