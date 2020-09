Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Michael Niederbühl interpretato dall'attore Erich Altenkopf. L'uomo, dopo aver superato la sua dipendenza da farmaci ormai da qualche settimana, non riuscirà a resistere e avrà una forte ricaduta e non riuscirà a nascondere facilmente il suo malessere alla moglie Natascha. Successivamente Michael negherà l'evidenza e non vorrà l'aiuto di nessuno, neanche quello di sua moglie. Quest'ultima sarà notevolmente delusa dall'atteggiamento dell'uomo, ma non si arrenderà e cercherà di non perderlo di vista, fino a quando non verrà addirittura cacciata di casa.

Michael torna ad essere dipendente dai farmaci

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Michael Niederbühl tornerà ad essere dipendente dai farmaci. Non appena l'uomo ricadrà nel brutto vizio, sua moglie Natascha Schweitzer non ci metterà molto a scoprirlo, di certo la donna non sarà felice di vedere suo marito nuovamente male, ma non gli negherà il suo sostegno e vorrà aiutarlo ancora una volta. Sarà la reazione di Michael, invece, a stupire del tutto la Schweitzer, poiché l'uomo rifiuterà immediatamente l'offerta d'aiuto di sua moglie e addirittura negherà di avere un problema. Il comportamento di Niederbühl non farà altro che deludere ancor di più Natascha, la quale deciderà di prendere la situazione in mano e passerà alle maniere forti.

Michael mette a rischio la vita del figlio di Eva

Michael non ammetterà di avere un problema serio e minimizzerà il fatto di avere una dipendenza. Pertanto Niederbühl continuerà imperterrito a svolgere la propria professione di medico, l'uomo si renderà conto di non essere in grado di lavorare al meglio, ma non dirà niente a nessuno.

Nel frattempo Eva e Robert saranno ignari di tutti i problemi di Michael, così gli porteranno il loro bebè per una visita di controllo. Durante l'esame presso la clinica, il dottor Niederbühl sarà assai fuori controllo per via degli effetti causati dall'abuso dei farmaci, così maneggerà il figlio di Eva e Robert in malo modo e rischierà di farlo cadere a terra.

Fortunatamente all'incontro sarà presente anche Natascha, la quale riuscirà a prendere il piccolo in tempo ed eviterà che la coppia si accorga del rischio appena corso.

Fabien torna al Fürstenhof

Dopo lo spiacevole episodio in presenza di Eva e Robert, Natascha non userà mezzi termini con suo marito e gli intimerà di lasciare la sua professione, almeno fino a quando non si riprenderà. Dopo le parole della Schweitzer, Michael sarà parecchio turbato e non vorrà accettare la realtà. In seguito Natasha deciderà di andare a parlare direttamente con Robert e sua moglie per metterli al corrente della brutta situazione, sarà così che la donna riuscirà a convincere i Saalfeld a chiudere l'ambulatorio del Fürstenhof, con lo scopo di impedire a Michael di far del male ai suoi pazienti.

Frattanto presso l'hotel arriverà Fabien, il ragazzo tornerà all'improvviso per far visita al genitore, ignaro che l'uomo sia ricaduto nella sua dipendenza.

Michael aggredisce Natascha

Fabien non ci metterà molto a rendersi contro dei problemi tra suo padre e Natascha, così chiederà spiegazioni all'uomo. Niederbühl farà di tutto pur di non far scoprire al figlio delle sue condizioni e pregherà sua moglie di mantenere il segreto. Successivamente Michael confesserà a Fabien che tra lui e la moglie va tutto bene, ma la donna è in ansia a causa di suo padre Walter. Nel frattempo Natascha ascolterà la conversazione tra i due e resterà sconvolta per tutte le menzogne raccontate dall'uomo, così deciderà di rivelare tutta la verità a Fabien riguardo la ricaduta avuta da suo padre.

Dopo il racconto della donna, il ragazzo sarà assai deluso dal comportamento del padre e andrà subito ad affrontarlo, ma l'uomo ancora una volta negherà ogni cosa. Successivamente il medico sarà parecchio arrabbiato, poiché sua moglie non ha rispettato il loro accordo, così andrà a cercarla per avere un confronto, quando i due si incontreranno avranno una brutta discussione: Michael aggredirà Natascha violentemente e la caccerà di casa, intimandole di uscire per sempre dalla sua vita.