La soap opera Tempesta d'amore continua a entusiasmare i fan con le sue anticipazioni ricche di novità.

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Germania, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di André Konopka: l'uomo dovrà prepararsi a vivere una nuova esperienza assai particolare, la quale potrebbe cambiargli la vita per sempre.

Intanto i continui intrighi di Dirk finiranno per minare definitivamente il rapporto tra Linda e André, la donna infatti non avrà più fiducia nel suo compagno e comincerà a credere di più nel suo ex marito. Nel frattempo André sarà stanco della situazione e deciderà di lasciare Linda.

Successivamente André parteciperà a una gita in barca con i suoi colleghi, ma avrà alcuni problemi e lascerà il gruppo prima del previsto, durante il suo tragitto verso casa l'uomo avrà un incidente e cadrà a terra, ma verrà salvato dall'intervento improvviso di una turista olandese.

Spoiler Tempesta d'amore: André lascia Linda

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse in Germania, André Konopka finirà per lasciare Linda, nonostante sia ancora innamorato di lei. La donna non reagirà molto bene alla decisione del suo compagno, anzi rimarrà molto delusa dal suo comportamento, così farà di tutto per convincere André a cambiare idea, ma non ci riuscirà: ormai l'uomo sarà estremamente convinto e non vorrà tornare indietro.

In seguito Carolin non si sentirà tanto bene e chiamerà sua madre Linda per chiederle aiuto, la donna non attenderà oltre e correrà immediatamente dalla figlia in difficoltà.

Nel frattempo André, malgrado il forte dolore provato per la fine della sua storia d'amore con Linda, non si perderà d'animo e cercherà di ricominciare quanto prima una vita normale.

L'uomo sarà distratto dall'arrivo di una donna che non vede ormai da parecchi anni.

André felice di rivedere Rosalie

A Bichlherim tornerà improvvisamente Rosalie Engel, il ritorno della donna turberà parecchio Michael Niederbühl, il medico infatti non avrà bei ricordi nei confronti della sua ex fidanzata.

Al contrario André sarà assai felice di rivedere la donna, la quale tornerà al Fürstenhof dopo molto tempo.

In seguito Konopka avrà alcuni problemi a causa di Rosalie: l'uomo rischierà di non poter andare ad una gita in barca organizzata con i suoi colleghi e sarà parecchio turbato dalla presenza scomoda della Engel. André si recherà lo stesso alla gita, ma finirà per trascorrere tutto il tempo a discutere con Rosalie, poi quest'ultima riuscirà a portare Michael dalla sua parte. Successivamente Konopka deciderà di andarsene dalla gita di gruppo e tornerà a casa da solo, ma durante il tragitto l'uomo avrà un brutto incidente.

André cade e batte la testa

André sarà assai sotto pressione, così deciderà di tornare solo a casa, durante il percorso l'uomo sarà molto agitato e avrà un infortunio: cadrà a terra e batterà la testa contro una pietra sul fondo del fiume.

Subito dopo Konopka perderà conoscenza e rischierà di affogare, ma l'arrivo fortuito di una sconosciuta gli salverà la vita.

André sarà soccorso da una turista olandese, la donna passerà per caso da quelle parti dopo che si è accampata presso il fiume e quando vedrà l'uomo in difficoltà andrà subito ad aiutarlo. L'arrivo di Leentje van Straaten sarà prezioso per André, la donna si prenderà cura di lui fino a quando non riprenderà conoscenza.

Quando Konopka rinviene si renderà conto di aver perso la memoria, l'uomo non saprà dove andare e deciderà di rimanere con la sconosciuta olandese, alla quale con il passar dei giorni si affezionerà sempre di più. Infine Leentje aiuterà André a scoprire il suo talento culinario, fino ad allora rimasto nascosto, sarà così che la turista proporrà a Konopka di seguirla in Olanda per lavorare insieme a lei nel suo ristorante.