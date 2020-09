Weekend molto movimentato per i protagonisti di U&D: venerdì 18 e sabato 19 settembre, infatti, sono state registrate due nuove puntate del dating-show in cui è accaduto di tutto. Vicolo delle News, per esempio, poco fa ha diffuso altre anticipazioni di quello che è successo in studio due giorni fa: Armando e Simone stavano per picchiarsi dopo aver avuto un'accesa discussione su Gemma e Paolo. La Galgani, comunque, ha un nuovo corteggiatore, così come il suo ex Nicola Vivarelli.

Armando difende Gemma dopo la rottura con Paolo a U&D

Venerdì 18 settembre è stata registrata una nuova puntata di U&D e, tra le tante cose che sono successe, una in particolare ha colpito i fan del programma.

Tra le anticipazioni che ha diramato stasera il blog Vicolo delle News, spiccano quelle riguardanti un acceso diverbio che c'è stato in studio tra due cavalieri del Trono Over.

A inizio registrazione, infatti, Armando Incarnato ha preso parola per raccontare un aneddoto su Paolo, il signore che stava uscendo con Gemma fino a una settimana fa. Il napoletano ha fatto sapere di aver sentito una telefonata tra il collega di parterre e suo figlio nella quale ammetteva di essersi avvicinato alla Galgani soltanto per visibilità: in realtà, pare che a "Mister Lamas" la 70enne non sia mai piaciuta né come persona né fisicamente.

Il diretto interessato ha provato a difendersi da questa accusa smentendo Incarnato ma, mentre i due discutevano, un altro protagonista della versione "senior" è intervenuto per dire la sua opinione.

Simone e Armando: duro faccia a faccia a U&D

L'anticipazione, che sta circolando sul web oggi, riguarda la puntata di U&D che è stata registrata due giorni fa.

Quando Simone si è intromesso nella lite tra Armando e Paolo per prendere le difese di quest'ultimo, Incarnato non ci ha visto più e ha iniziato ad attaccare il cavaliere che molti anni fa ha avuto una storia d'amore con una giovanissima Belen Rodriguez.

Tra i due non c'è simpatia dall'inizio della stagione del dating-show, ma il 18 settembre i loro animi si sono scaldati a tal punto da arrivare quasi a mettersi le mani addosso. Il napoletano ha puntato il dito contro il collega di parterre che, secondo lui, si intromette sempre quando c'è lui a centro dello studio.

Fortunatamente, però, non c'è stata nessuna rissa e i protagonisti del Trono Over stanno tutti bene.

Arrivano nuovi corteggiatori a U&D

Altri particolari che non erano ancora emersi sulla puntata di U&D registrata il 18 settembre, riguardano ad esempio Gemma Galgani.

Venerdì scorso, la torinese ha conosciuto due nuovi corteggiatori ma, dopo aver parlato un po' con loro, ha deciso di proseguire nella conoscenza soltanto con uno, ovvero quello che ha catturato maggiormente la sua attenzione a primo impatto.

Anche Nicola Vivarelli ha incontrato una signora molto elegante e amante dei viaggi che ha scritto alla redazione appositamente per lui; il ragazzo, però, sta frequentando anche Veronica, una dama con la quale sembra avere molte cose in comune.

Su fronte giovani, invece, c'è stato un battibecco piuttosto acceso tra Gianluca e Lucrezia: il tronista non approva la scelta della corteggiatrice di uscire anche con Armando.

Sophie Codegoni, invece, ha fatto la conoscenza di cinque suoi nuovi spasimanti con la speranza che almeno uno di loro possa colpirla.

Jessica Antonini, invece, si sa che ha lasciato il dating-show durante la registrazione del 19 settembre: la romana ha scelto Davide Lo Russo e, dopo essersi sentita rispondere di sì, ha abbandonato la poltrona rossa sulla quale si era seduta per la prima volta meno di un mese fa.