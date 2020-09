Giovedì 3 settembre si è tenuta un'altra registrazione di Uomini e donne, la seconda della stagione 2020/2021 che unisce trono classico e trono over. Si è partiti da Gemma Galgani, come ormai tradizione da diversi anni a questa parte. La dama che si è concessa un lifting facciale, sta frequentando un nuovo cavaliere ma non pare aver dimenticato Nicola, dimostrandosi gelosa dell'interesse di Valentina Autiero nei riguardi del ventiseienne. Armando Incarnato, invece, si è attirato le ire di Tina Cipollari per il suo comportamento. Spazio è poi stato dato ai nuovi tronisti che hanno cominciato a fare le loro esterne.

Gemma Galgani conosce un nuovo cavaliere

Nuova registrazione di Uomini e Donne: il 3 settembre, secondo quanto riporta IlVicolodelleNews, si sono riuniti in studio dame, cavalieri e tronisti con i relativi corteggiatori per dare spazio ai sentimenti. Gemma è stata la prima a sedersi al centro: la Galgani sta conoscendo meglio Mister Lamas, il suo nuovo corteggiatore. Tina si è scontrata ancora una volta con la dama torinese per il suo atteggiamento e per il modo in cui si rapporta ai cavalieri, ma per Gemma i problemi non sono finiti qui.

La donna, infatti, non ha nascosto la sua gelosia nei riguardi di Nicola che ha attirato le attenzioni di Valentina. Il giovane ufficiale di Marina però ha rifiutato di uscire con la Autiero per un'esterna, scatenando le reazioni degli opinionisti, e ha mandato via due nuove dame giunte per lui.

Nicola ha affermato di avere ancora in mente Gemma e di non averla del tutto dimenticata. I battibecchi i studio non sono finiti qui.

Feeling tra la tronista Sophie e Facundo

Armando ha deciso di chiudere con la dama che stava frequentando negli ultimi giorni. La scelta di Incarnato ha fatto andare su tutte le furie Tina Cipollari.

Quest'ultima ha rimarcato che tutte le conoscenze del partenopeo, da quando si trova nel parterre maschile di Uomini e Donne si concludono tutte nello stesso modo ossia senza nulla di concreto. Il pubblico in studio, sempre secondo le anticipazioni, si è schierato dalla parte della vulcanica opinionista che ha messo in dubbio la persona di Armando dubitando del fatto che l'uomo voglia davvero trovare l'amore.

Infine, spazio è stato dato ai tronisti. Davide e Gianluca sono usciti con la stessa corteggiatrice, mentre è già avvenuto un cambio di rotta tra i corteggiatori. Infatti, Facundo arrivato inizialmente per Jessica dopo essere uscito in esterna con Sophie è sembrato più interessato a quest'ultima. Tra Sophie e Facundo c'è stato un bel feeling. Iniziano già alla seconda registrazione i primi dubbi, ma di certo non mancheranno i colpi di scena.