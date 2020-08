Da settembre, come annuncia il promo in onda in questi giorni su Canale 5, Uomini e donne riaprirà i battenti a breve occupando la sua abituale fascia d'orario, ovvero le 14.45. L'attenzione si concentra su una grande protagonista del trono over: si tratta di Gemma Galgani. La dama di Torino farà il suo ritorno in trasmissione con delle novità per il pubblico. Pare che la Galgani, protagonista di una clip pubblicata sui social del programma, presenterà qualcuno ai suoi fan.

Anticipazioni del trono over: 'Gemma sta per tornare'

Durante i mesi estivi, Gemma Galagni è stata molto riservata: pochi i post pubblicati sui social, ancor meno le notizie su come stesse procedendo la sua frequentazione con il giovanissimo Nicola Vivarelli, mentre quest'ultimo ha più volte parlato della donna attraverso i social.

A dire di Sirius, Gemma sarebbe stata assente e diverse volte avrebbe rifiutato di incontrarlo. Non è chiaro il motivo, visto che nelle ultime registrazioni del trono over la torinese era apparsa molto presa dal corteggiatore. Adesso potrebbe esserci una risposta ai tanti quesiti che il pubblico di Uomini e Donne si è posto negli ultimi tempi.

Anticipazioni sul futuro di Gemma al trono over provengono proprio dal profilo Instagram ufficiale del programma di Maria De Filippi. ''Gemma sta tornando e niente sarà come prima...'', si legge come commento ad un video postato dalla redazione. La clip vede protagonista proprio la torinese che non viene inquadrata in viso ma di cui si sente voce mentre si prepara indossando un abito rosa e dei tacchi alti.

Il messaggio di Gemma Galgani ai fan

''Un pochino intimorisce perché non si sa a che cosa si va incontro'', dice Gemma nel video. Che cosa farà paura alla dama? Forse un nuovo incontro con un nuovo cavaliere o l'appuntamento con qualcuno di conosciuto che torna dal passato? Questo non è dato saperlo, ma il messaggio della Galgani per i suoi fan prosegue.

''Qualsiasi cosa accada non cambierà mai me stessa'': termina con queste parole che rivelano una certa forza d'animo il pensiero che Gemma ha condiviso con i fan del programma.

Cresce l'attesa per poter comprendere meglio cosa la Galgani abbia voluto dire mantenendo sempre un alone di mistero che non fa altro che incuriosire i telespettatori.

Inutile dire che su Instagram le ipotesi dei follower si sono moltiplicate velocemente. E non sono mancati neanche i messaggi di ''fastidio'' nei confronti della dama, che da tanti anni cerca l'amore in tv. Ma la sua presenza in trasmissione è una garanzia di successo. Non resta che attendere qualche altro giorno per sapere tutte le news su Gemma.