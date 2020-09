Gino cerca chef è il nome del nuovo programma del canale Nove in onda da giovedì 10 settembre a partire dalle 10 e 15 di sera. In ogni puntata di questo talent culinario lo chef partenopeo Gino D'Acampo e il maître francese Fred Sirieix metteranno alla prova nove aspiranti cuochi. In palio c'è un contratto di assunzione in uno dei numerosi ristoranti di D'Acampo nel Regno Unito. Il format è prodotto da Wavy, una Unit di Fremantle.

Le prove di cucina di Gino cerca chef

In ogni puntata del nuovo talent gastronomico Gino cerca chef i concorrenti dovranno cimentarsi in varie prove di abilità culinaria.

La prima sfida ha il nome di “cavallo di battaglia” e prevede che i nove aspiranti chef, divisi in gruppi di tre, per aggiudicarsi una delle tre chef seat in palio, preparino il loro piatto migliore. A tale riguardo i concorrenti potranno scegliere tra un antipasto, un primo piatto, un secondo piatto o un dessert. Alla di ogni manche Gino D'Acampo e Fred Sirieix giudicheranno la preparazione della ricetta e il conseguente impiattamento, decidendo quali tra i tre concorrenti in gara meriteranno di aggiudicarsi la sedia.

Una volta selezionati i tre migliori cuochi arriva la “prova di carattere” finalizzata a verificare la tenacia, la resistenza, la volontà, l’abilità e la malizia gastronomica nello svolgere il compito assegnato.

La prova prevede anche un girato in esterna con Sirieix alla ricerca degli ingredienti migliori per la preparazione della ricetta.

La ricetta che i concorrenti dovranno realizzare verrà preparata una prima volta da Gino D’Acampo e per passare il turno essi dovranno riprodurre quanto appreso dalla preparazione dello chef di Torre del Greco o aggiungere delle note personali.

I due esecutori migliori si aggiudicheranno il ticket per la sfida finale che si svolgerà in uno dei cinquanta ristoranti di D'Acampo in Gran Bretagna.

In Inghilterra i due finalisti dovranno preparare tre piatti tratti dal menu del ristorante. Per la preparazione i concorrenti dovranno interfacciarsi con lo staff del locale in lingua inglese.

Alla fine sia D'Acampo sia Sirieix assaggeranno le pietanze preparate, ma toccherà a D'Acampo decidere quale concorrente risulterà più meritevole di aggiudicarsi il contratto di assunzione.

I giudici del programma: D'Acampo e Sirieix

Gino D'Acampo è uno chef che opera con varie attività di ristorazione in Gran Bretagna. Per la televisione britannica Itv ha già lavorato in format incentrati sulla gastronomia.

Fred Sirieix è un maître d'hotel francese, il quale già lavorato insieme a D'Acampo nella trasmissione Amici Miei in onda su Dplay.