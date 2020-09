L'attesa per i fan italiani di Beautiful sta per finire. Nelle puntate in onda dal 27 settembre al 3 ottobre, la verità sulla piccola Beth verrà finalmente a galla. Il tutto troverà conferma nelle parole di Flo che, di fronte a Liam e Wyatt, racconterà per filo e per segno tutta la verità sullo scambio di culle. Liam incredulo e felice al tempo stesso, raggiungerà Hope alla Forrester mettendola al corrente di tutto. Qui avrà un duro scontro con Thomas che, sino all'ultimo, cercherà di negare l'evidenza. Oramai tutti sapranno che Beth è viva.

Liam convinto che Phoebe sia Beth nelle prossime puntate di Beautiful

Finalmente dopo tanti mesi di agonia, Hope potrà riabbracciare la sua piccola Beth. Dando uno sguardo alle trame di Beautiful in onda la prossima settimana, si vedrà come le parole di Douglas riguardo a Phoebe non avranno lasciato indifferente Liam. Lo Spencer infatti, dopo aver scoperto che Flo non ha partorito a Las Vegas come sempre dichiarato, comincerà a pensare seriamente che Phoebe sia la sua piccola Beth. Per questo motivo la terrà in braccio abbracciandola con gioia. Steffy invece, non crederà alle parole del nipotino mentre Shauna cercherà di convincere Flo a mantenere il segreto con Wyatt.

Beautiful, anticipazioni: Liam mette alle strette Flo che confessa la verità su Beth

Flo sarà la pedina fondamentale per far venire alla luce la verità su Beth una volta per tutte. Nel corso dei nuovi episodi in onda sin al 3 ottobre, Liam metterà alle strette la ragazza la quale, con le lacrime alle occhi, confermerà che Phoebe è in realtà Beth.

Liam quindi, non perderà tempo e rintraccerà Hope appena tornata dalla luna di miele con Thomas. La giovane si troverà alla Forrester dove verrà raggiunta dall'ex marito. Qui Liam, non senza difficoltà, riuscirà raccontarle quanto scoperto. La loro piccola Beth è viva. In seguito Flo racconterà tutta la verità anche a Wyatt, il quale sarà incredulo di fronte alle parole della fidanzata.

Beautiful, spoiler al 3 ottobre: Flo confessa a Brooke di non essere la madre di Phoebe

Nel frattempo Thomas, fuori di sé dalla rabbia, intimerà a Hope di non ascoltare Liam. I due verranno alle mani, ma alla fine Forrester jr sarà costretto ad arrendersi. Hope e Liam a questo punto, si abbracceranno felici, consapevoli di aver ritrovato la loro piccola Beth. Shauna intanto, cercherà di convincere Flo a lasciare la città, ma proprio nel medesimo istante, arriveranno Brooke e Ridge. Flo, messa di nuovo con le spalle al muro, confesserà a Brooke di non essere la madre di Phoebe e che la bambina è in realtà Beth, la figlia di Hope e Liam.

Questo e molto altro nelle nuove ed avvincenti puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 27 settembre al 3 ottobre.