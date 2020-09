Anche se non era presente in studio, Pamela Barretta è stata una delle protagoniste della puntata di U&D dell'11 settembre. La dama, infatti, ha anticipato alla redazione una mossa che l'ex Enzo Capo secondo lei avrebbe fatto per restare al centro dell'attenzione: chiedere il telefono di Valentina Autiero dopo il loro turbolento addio. Maria De Filippi ha fatto sapere che la "profezia" della pugliese si è avverata; Gianni Sperti ha ipotizzato che l'unica a dire la verità sin dall'inizio sia stata proprio la donna.

Destini incrociati per Enzo e Pamela a U&D

Il percorso di Enzo Capo a Uomini e donne dopo l'estate, è iniziato in salita: dopo aver discusso animatamente con Pamela nella prima puntata, il cavaliere si è ritrovato al centro di una polemica che ha innescato la sua ex fidanzata a distanza.

Poche ore fa, infatti, su Canale 5 è stato trasmesso l'appuntamento con il dating-show in cui Maria De Filippi ha riportato una notizia piuttosto interessante sul napoletano.

"Volevo dirvi che Enzo ha chiesto il numero di Valentina, e questa cosa Pamela l'aveva detta alla redazione dietro le quinte alla fine della scorsa registrazione" ha fatto sapere la conduttrice tra lo stupore generale. Dopo aver lasciato lo studio nervosamente, alcuni giorni fa Barretta ha avvisato gli autori del programma che il suo ex avrebbe fatto di tutto pur di restare nel cast: la sua prima mossa sarebbe stata quella di inscenare una finta storiella con Valentina Autiero.

Enzo messo all'angolo a U&D su Pamela e Lucrezia

Se Enzo è sembrato piuttosto in difficoltà dopo aver ascoltato le parole di Maria De Filippi sulla "profezia" di Pamela, Valentina non ci ha pensato due volte e ha immediatamente chiuso la conoscenza col cavaliere. "Se un uomo chiede il numero fa qualcosa, e tu non hai fatto niente" ha tuonato la romana nel corso della puntata di U&D di venerdì 11 settembre.

A credere alle parole di Barretta sono stati praticamente tutti: Gianni Sperti, in particolare, ha deciso di esporsi per schierarsi dalla parte della pugliese nella diatriba con l'ex fidanzato. Capo, inoltre, è stato sommerso dalle critiche per la storia pare interrotta con una ragazza di nome Lucrezia: in studio si è discusso a lungo del periodo in cui la giovane ha fatto il provino per Uomini e Donne, che coinciderebbe con quello in cui già si frequentava col napoletano.

Anche Armando Incarnato ha difeso la dama che non ha partecipato alla registrazione in questione, dicendo: "Io l'ho sentita e stava molto male. Piangeva perché è inverosimile che tutto quello che è successo ieri le si è rivoltato contro".

Addio anticipato di Enzo a U&D

Forse a conferma del fatto che Pamela non aveva tutti i torti quando diceva che Enzo e Lucrezia non si sarebbero mai lasciati durante l'estate, arriva l'anticipazione sull'addio del napoletano al programma dopo poche registrazioni. Come ha fatto sapere lo stesso Capo su Instagram nei giorni scorsi, la liason con la ragazza che vive a Stoccarda è ricominciata e lui ha deciso di non tornare più a Uomini e Donne.

"Oggi sono felice di nuovo.

Fatti una vita e accetta il fatto che sei stata lasciata" ha tuonato l'imprenditore nei confronti di Pamela Barretta nel serrato botta e risposta che c'è stato tra loro sui social network. La pugliese continua a rivendicare la sua verità e, anche ora che l'ex fidanzato ha abbandonato il parterre, non è ancora tornata in studio per darsi un'altra chance di trovare l'anima gemella dopo le tante delusioni d'amore che ha avuto. Per il momento, infatti, Pamela preferisce dedicarsi agli amici, al figlio e al lavoro, ma il suo addio alla trasmissione Mediaset potrebbe non essere definitivo.