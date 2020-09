Domenica 13 settembre andrà in onda su Canale 5, intorno alle 16:30, il secondo appuntamento settimanale di DayDreamer (il primo è previsto sabato alle 14:05). Sarà una puntata che vedrà Can porre rimedio all'ennesima sbadataggine di Sanem, che però potrebbe costar cara alla Fikri Harika. A mettere benzina sul fuoco ci penserà anche Aylin, sempre pronta a sabotare l'operato dell'agenzia.

Mevkibe teme che Sanem e Leyla le dicano delle bugie

Sanem, involontariamente, ne combinerà un'altra delle sue durante la puntata di DayDreamer in onda domenica 13 settembre. La ragazza, gelosa della vicinanza di Ceyda a Can, si è recata in palestra per spiarli, nonostante la notevole mole di lavoro da smaltire.

Per porre rimedio a un eventuale ritardo sulla tabella di marcia chiederà aiuto a CeyCey, il quale si occuperà di portare a termine gli slogan per la presentazione della Compass Sport. Il ragazzo però, sbadatamente, commetterà un errore e Sanem non potrà far altro che assumersi tutte le responsabilità, soprattutto davanti a una Deren che non perderà l'occasione di prendersela contro la ragazza.

Il lavoro dovrà essere rifatto nel più breve tempo possibile, così Can inviterà lo staff a lavorare per tutta la notte a casa tua. Tramite una telefonata anche Mevkibe verrà a conoscenza che Sanem e Leyla dovranno recarsi a casa del fotografo per lavoro. La mamma delle due ragazze sarà un po' titubante sulle loro buone intenzioni.

Le voci di una possibile relazione delle sue figlie con i fratelli Divit si faranno sempre più insistenti, così deciderà di preparare del cibo e di presentarsi a casa di Can per controllare. Lo scenario che Mevkibe troverà sarà totalmente diverso da ciò che si aspettava, infatti Sanem e Leyla staranno realmente lavorando.

Aylin sabota la presentazione di Sanem

Il giorno successivo si terrà la festa per la presentazione della campagna pubblicitaria della Compass Sport e sarà proprio Sanem a presentarla sul palco. In rappresentanza di Fabbri, partito all'estero dopo le ultime discussioni con Can, ci sarà Aylin e il suo obiettivo, come al solito, sarà quello di mandare il lavoro dell'agenzia a monte.

Arriverà il turno di Sanem e la ragazza, mentre si appresterà a dare inizio alla presentazione, avrà una brutta sorpresa: sul computer le slide contenenti la campagna pubblicitaria saranno sparite e tutto avverrà per colpa di Aylin che si appresterà a cancellarle. L'obiettivo della donna, infatti, sarà quello di far cacciare Sanem dalla Fikri Harika, ma non ci riuscirà. In un primo momento la ragazza andrà nel panico, ma grazie all'incoraggiamento di Can, e alla sua memoria fotografica, riuscirà a portare a termine il suo lavoro.