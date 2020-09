Pamela Barretta ed Enzo Capo hanno dato adito a un nuovo scontro sul web. La dama di Uomini e donne ha accusato il suo ex fidanzato di ingannare la redazione del dating show. A detta della brindisina il cavaliere farebbe di tutto per somigliare a Gianluca Vacchi ma non ha un euro.

Enzo contro Pamela: 'Rosica'

Da quando Enzo e Pamela si sono lasciati hanno iniziato una sorta di guerra social. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la dama avrebbe lasciato intendere di voler portare a termine il suo obbiettivo. Ovvero, quello di smascherare il suo ex compagno in modo che non prenda in giro la redazione del dating show.

Pamela Barretta, tramite una storia di Instagram, ha accusato il cavaliere di dire bugie. A distanza di qualche ora, il diretto interessato ha replicato, dicendo di avere voltato pagina e di essere felice. Ma non solo, Enzo ha accusato la sua ex compagna e l'amico Amedeo Venza di spiarlo sui social. A tal proposito il cavaliere ha esordito: "Fatti una vita". Successivamente Capo ha precisato che Pamela voleva tornare con lui e che da quando è stata rifiutata ha iniziato la sua guerra contro di lui.

Di fronte a tali insinuazioni Pamela Barretta ha deciso di rispondere. La dama ha sottolineato di avere agito in un determinato modo solo per smascherare Enzo. Poi, la brindisa ha accusato il cavaliere di non avere un lavoro vero ma di essere mantenuto dai suoi genitori.

Lo sfogo della Barretta è proseguito dicendo che Capo ha una "laurea falsa" e ha etichettato il suo ex come uno "sfi****o". Infine, Pamela ha accusato Enzo Capo di voler imitare Gianluca Vacchi "ma non ha manco un euro". A tal proposito la dama è tornata a parlare della vacanza alle Maldive. Secondo quanto riferito dalla donna, Enzo l'avrebbe costretta a bere dell'acqua calda pur di non comprare nulla.

I motivi della rottura

La rottura tra Enzo Capo e Pamela Barretta risale ai primi mesi del lockdown. In un'intervista al magazine di Uomini e Donne la dama aveva accusato il suo ex compagno di averla frequentata, lontano dai riflettori, solamente per ottenere l'approvazione del pubblico. Inoltre, Pamela si era detta convinta che Capo nei suoi confronti provasse solo attrazione fisica.

Infine, la dama aveva raccontato che Enzo, nell'ultimo periodo, la prendeva spesso in giro per l'età: "Ha incominciato a farmi pesare i miei trentasei anni". Poi, Pamela ha aggiunto: "Diceva che ero bella ma troppo grande".

D'altro canto il cavaliere aveva dichiarato che la rottura con Pamela Barretta era stata causata dall'eccessiva gelosia della donna. Sebbene Enzo Capo abbia voltato pagina e si sia anche fidanzato, i battibecchi con la sua ex compagna non sembrano fermarsi.