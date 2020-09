Un posto al sole prosegue con il suo appuntamento preserale su Rai 3. Le anticipazioni sugli episodi in onda la prossima settimana sono ricche di novità. Nelle puntate che andranno in onda tra lunedì 7 e venerdì 11 settembre, Susanna dovrà prendere una decisione sofferta, mentre il rapporto tra Eugenio e Viola entrerà in crisi. Intanto, Serena si farà prendere ancora una volta dalla nostalgia per il suo matrimonio con Filippo.

Niko e Susanna vivranno un momento spiacevole

Dalle anticipazioni degli episodi di Un posto al sole in onda da lunedì 7 a venerdì 11 settembre si apprende che il matrimonio tra Susanna e Niko sarà al centro delle vicende.

Il giorno delle nozze, infatti, ci sarà un colpo di scena che costringerà le famiglie dei due giovani a confrontarsi duramente. In seguito, Giulia e Renato si troveranno in difficoltà con il figlio, non sapendo come comportarsi con lui, e Susanna prenderà una decisione molto dolorosa. La coppia potrebbe addirittura non pronunciare il fatidico sì. Di riflesso, anche la coppia di Viola ed Eugenio andrà incontro a molte difficoltà. La tensione tra la figlia di Ornella e il magistrato diventerà insostenibile, soprattutto a causa dell'astio che la giovane donna non riuscirà a tenere a bada. Viola deciderà di confidarsi con il suo amico di sempre, Filippo, che le consiglierà di mettere da parte il rancore e cercare di salvare il suo matrimonio.

Tuttavia, Viola non riuscirà a mettere una pietra sopra a quanto è accaduto e deciderà di lasciare Napoli.

Anticipazioni di Un posto al sole: Viola lascerà Napoli

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 7 all'11 settembre rivelano che Eugenio tenterà in ogni modo di non far partire sua moglie. Purtroppo né il magistrato, né i consigli di Filippo faranno desistere la donna dai suoi propositi.

Viola, infatti, seppur dispiaciuta, penserà che se tornasse sui suoi passi scoppierebbe di nuovo la tensione tra lei e il marito. Nel frattempo, Serena avrà un imprevisto e non potrà partecipare alla recita di Irene. La bambina, con l'aiuto di suo padre, troverà comunque un modo per far sentire sua madre presente.

Questo momento familiare risveglierà in Serena ancora una volta la nostalgia per il suo matrimonio.

Diego sarà ancora alla ricerca di un lavoro. Il ragazzo avrà una nuova idea per cambiare vita. Nel frattempo, Marina verrà travolta dall'entusiasmo di Fabrizio che, tornato dalla Russia, sarà pieno di nuove idee anche per i cantieri. Quando i due andranno a pranzo per lavoro incontreranno Roberto Ferri. Infine, Mariella chiederà a Guido di concedersi una vacanza, ma il vigile non avrà nessuna intenzione di allontanarsi da Napoli.