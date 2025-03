Le anticipazioni riguardanti le puntate di Un posto al sole in onda dal 17 al 21 marzo, infatti, rivelano che Gennaro Gagliotti avrà un duro faccia a faccia con suo padre Ciro che si tradurrà in un drammatico epilogo e questo porterà lui e suo fratello Vinicio ad allontanarsi ancora di più.

Marina e Roberto dovranno fronteggiare l'ennesima crisi dei Cantieri. I due avranno bisogno di una grossa quantità di denaro per riuscirci, ma non potranno contare su nessuno mentre Rossella tornerà ad avere problemi con il cibo.

Ciro Gagliotti vuole riprendere il controllo delle aziende

Rossella incrocerà lo sguardo di Fusco in ospedale ed ovviamente verrà sopraffatta dal dolore finendo per vivere un momento di enorme malessere. Nel frattempo, Roberto, come si evince dalle anticipazioni Upas dal 17 al 21 marzo, non darà ascolto a Marina e nel tentativo di risolvere i problemi economici dei Cantieri, chiederà a Gennaro un prestito. Quest'ultimo, però, verrà estromesso dall'azienda di famiglia, in quanto suo padre Ciro sarà determinato a riprenderne il pieno controllo nonostante il ragazzo continui a dirgli che è perfettamente in grado di mandarla avanti. Poco dopo, Marisa, la madre di Michele parlerà con Silvia ed esprimerà le sue paure riguardanti il difficile rapporto che Rossella a con il cibo.

Mariella, invece, vivrà un momento di tenerezza con Guido abbracciandolo e questo la manderà in totale confusione al punto tale che non saprà più come comportarsi con lui mentre il vigile si rifugerà nella famiglia.

Upas, trame dal 17 al 21 marzo: Ciro e Gennaro hanno un faccia a faccia dal drammatico epilogo

Roberto e Marina erano certi di poter contare sul prestito di Gennaro, ma verranno spiazzati da un imprevisto che non avevano messo in conto.

Ciro, infatti, bloccherà il prestito a loro favore ed agendo in tale maniera finirà per innescare un faccia a faccia con suo figlio che evolverà in un drammatico epilogo.

Nel frattempo, Rossella notando la preoccupazione di Marisa, le prometterà di affrontare le sue fragilità mentre Otello sarà sempre più in ansia per le condizioni di Michele, il quale continuerà a lottare tra la vita e la morte.

Qualcuno cercherà di calmare l'ex vigile, ma nel farlo finirà per rischiare un incidente diplomatico. Più tardi, Mariella farà fatica a soffocare i sentimenti che prova per Guido e così deciderà di mettere dei confini nel loro rapporto. Rosa, invece, a causa dei suoi mille impegni, trascurerà il rapporto con Pino, ma dopo una giornata difficile, deciderà di mettersi finalmente al primo posto ed occuparsi di se stessa.

I fratelli Gagliotti sempre più distanti

Iolanda, l'infermiera del San Filippo, rimprovererà Otello, il quale in seguito alle parole della donna, sarà sempre più intrattabile e purtroppo a farne le spese saranno Renato e Jimmy. Nel frattempo, Gennaro e Vinicio si ritroveranno a dover affrontare un evento drammatico che li colpirà e li segnerà così nel profondo da portare ad un punto di rottura nel loro già difficile rapporto.

I due, infatti, si allontaneranno sempre più. Più tardi, Pino capirà che dietro l'invito a cena da parte di Rosa si nasconde dell'altro mentre Niko farà un bel gesto nei confronti di Manuela e ciò farà ingelosire nuovamente Valeria.

Gennaro Gagliotti uccide il padre?

Gennaro, come detto, avrà un faccia a faccia con suo padre Ciro che terminerà molto male. L'imprenditore, pur di non perdere l'azienda ed il potere che ha acquisito negli anni occupandosene finirà per uccidere il genitore nel suddetto acceso scontro? Il drammatico evento di cui parlano le anticipazioni potrebbe essere proprio questo e si spiegherebbe anche il motivo della rottura definitiva con suo fratello Vinicio.