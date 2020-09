Un graditissimo ritorno farà felici i fan di Una vita. Mauro San Emeterio nel corso delle prossime puntate, farà la sua ricomparsa ad Acacias, dopo essere stato lontano per più di 10 anni. L'uomo chiederà ospitalità a Felipe, al quale confesserà che Teresa è tragicamente morta durante una rapina. L'uomo quindi, si ritroverà non solo vedovo, ma anche affranto dal dolore e dai sensi di colpa per non essere riuscito a evitare la morte della sua amata. Intanto Felipe gli mostrerà invece la sua nuova vita di cui farà parte Marcia.

Una vita, anticipazioni: Mauro torna ad Acacias e chiede ospitalità a Felipe

A distanza di più di dieci anni, tornerà nel quartiere Mauro san Emeterio, l'ex poliziotto che in molti ricorderanno al fianco della bellissima Teresa Sierra. Della donna però, nessuna traccia. Si scoprirà quasi subito ciò che le sarà capitato in questo lungo periodo di assenza e sarà lo stesso Mauro a raccontarlo a Felipe, a cui avrà chiesto ospitalità. Dal racconto si verrà a sapere che il bambino che aspettava Teresa nel momento in cui lasciarono Acacias, morì durante il parto a causa di alcune complicazioni. A seguito del tragico evento, Teresa riuscì comunque a riprendersi, dedicandosi all'insegnamento nella scuola del paesino francese in cui abitavano.

Una vita, trame spagnole: Teresa uccisa da alcuni ladri, il dramma di Mauro

Ma cosa è successo in seguito a Teresa? Dando uno sguardo alle trame già andate in onda in Spagna, si scoprirà che la donna sarà uccisa da alcuni ladri entrati in casa loro in una tragica notte. Il racconto di Mauro sarà particolarmente doloroso, dato che l'uomo si sentirà in colpa per non essere riuscito a salvare la vita alla moglie.

Felipe cercherà di consolare l'amico, il quale però, sembrerà essere in preda allo sconforto più totale. Le confessioni dell'ex poliziotto non saranno però terminate.

Mauro in lacrime confessa a Felipe di aver ucciso gli assassini di Teresa

Dando uno sguardo alle anticipazioni spagnole, San Emeterio svelerà a Felipe di aver cercato gli assassini di Teresa in lungo e in largo per vendicare la sua morte.

Si verrà a sapere che l'ex poliziotto sarà riuscito a trovarli, ma la loro uccisione non gli avrà portato quella consolazione che tanto auspicava. Mauro con le lacrime agli occhi, svelerà a Felipe di essere tornato ad Acacias per riabbracciare i vecchi amici e per distrarsi un po'. Ogni angolo di Acacias però, non farà altro che ricordargli l'amata Teresa. L'uomo inoltre, non riuscirà nemmeno a gioire per la situazione sentimentale dell'amico Felipe, il quale gli farà conoscere Marcia Sampaio, la donna che gli avrà rapito il cuore.

In attesa di ulteriori news sul ritorno di Mauro San Emeterio ad Acacias, si ricorda che la soap Una vita va in onda tutti i pomeriggi su canale 5 a partire dalle 14:10.