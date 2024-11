Nella puntata finale della soap Tv La rosa della vendetta in onda domenica 17 novembre 2024 su Canale 5, Zafer riabbraccerà il figlio Gulcemal dopo che per cinque anni tutti lo credevano morto. Sarà un'emozione grandissima per tutti i familiari e soprattutto per Zafer che, finalmente, riuscirà a dire al figlio di amarlo e di averlo sempre amato: parole che Gulcemal aspettava di sentire da tutta una vita.

Zafer non perde la speranza di riabbracciare Gulcemal

La puntata finale se La Rosa della vendetta riprenderà a distanza di cinque anni dalla presunta morte di Gulcemal, lasciatosi cadere da una scogliera al culmine di una lite con Zafer.

Il corpo dell'uomo, però, non verrà mai ritrovato e negli anni seguenti, sia la madre che Deva, continueranno a sperare di poterlo un giorno riabbracciare. In particolare, Zafer dopo quanto accaduto al figlio, passerà gli anni a piangere e a sperare in un suo ritorno. La donna non sarà più crudele e arrogante come un tempo, ma si mostrerà come una persona completamente diversa, molto affettuosa e in pace sia con i figli Gulendam e Armagan, che con Deva.

Quest'ultima, intanto, sarà diventata madre del piccolo Cemal, frutto della notte di passione trascorsa con Gulcemal poco prima che lui fingesse di essere morto.

Zafer a Gulcemal: 'Ti ho amato e ti amo figlio mio'

Il colpo di scena avverrà proprio sul finale di questa ultima puntata, quando Gulcemal si presenterà vivo e vegeto a un evento organizzato da Deva.

L'uomo, grazie all'incontro fortuito con il piccolo Cemal, capirà che è giunto il momento di svelare ai suoi familiari che ha solo inscenato la sua morte. Come prevedibile, la sua ricomparsa genererà stupore e felicità in tutti quanti. Zafer non crederà ai suoi occhi e finalmente ammetterà ciò che ha sempre tenuto nascosto a Gulcemal e con il cuore in mano gli dirà: "Ti ho amato e ti amo figlio mio".

Parole che il protagonista (interpretato da Murat Unalmis) aspettava di sentire da tutta una vita.

Sarà infine commovente anche l'abbraccio con la sua amata Deva e con il piccolo Cemal, che proprio in questa circostanza scoprirà essere suo figlio.

La rosa della vendetta si aggira sui 2,5 milioni di telespettatori

La rosa della vendetta arriva quindi alla sua conclusione con un lieto fine per tutti i protagonisti.

Non ci sarà una nuova stagione, visto che gli sceneggiatori hanno voluto dare un finale definitivo alla serie. Un prodotto che ha riscosso un grande successo sia in Turchia, dove è stato trasmesso da aprile a luglio del 2023 sulla rete Fox, sia in Italia, dove ha debuttato a giugno di quest'anno in prima serata su Canale 5.

Grazie a questo prodotto, Mediaset è riuscita a conquistare ogni domenica sera una media di 2,5 milioni di telespettatori per uno share intorno al 14-15%.