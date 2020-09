Secondo le ultime anticipazioni della soap opera Una vita, nelle puntate che sono andate in onda in Spagna e che presto arriveranno in Italia su Canale 5, ci saranno novità interessanti e colpi di scena. In particolare, Felipe Alvarez Hermoso lascerà Acacias 38 per raggiungere Tano in Austria, però, nonostante ciò Genoveva Salmeron non farà altro che pensare alla sua vendetta nei confronti dell'avvocato.

Genoveva uscirà di prigione

Facciamo un passo indietro: Genoveva per salvare Felipe confesserà l'omicidio che ha commesso e quindi finirà in carcere per aver ucciso Marcia. La donna però dietro le sbarre non resterà con le mani in mano e troverà una soluzione per uscire di galera.

Quindi, l'avvocato sarà molto deluso da quanto starà accadendo, reagirà male e trascorrerà una notte in prigione.

La mattina seguente, uscirà e si ritroverà nuovamente Salmeron che girerà liberamente per le strade del paesino spagnolo. La donna sarà convinta di poter riconquistare l'Alvarez Hermoso, che aveva sposato qualche tempo prima. L'uomo però affermerà che questo non accadrà mai. A quel punto, Ramon e Liberto consiglieranno all'amico di lasciare perdere la lotta con Genoveva una volta per tutte.

Salmeron giurerà vendetta nei confronti del marito

L'avvocato ascolterà il consiglio dei suoi amici e deciderà di lasciare Acacias 38. Felipe saluterà tutte le persone con cui ha condiviso tanti bei momenti in questi anni e ci sarà un forte abbraccio con Casilda.

Nel frattempo però, Genoveva prometterà vendetta ai danni del marito e vorrà farlo attraverso Tano.

Infatti, la dark lady anche se sarà costretta a rimandare il suo piano, continuerà a tenersi aggiornata sulla vita di Felipe attraverso il suo amico Cuevas. Quest'ultimo avrà il compito di spiare l'avvocato e suo figlio.

Successivamente, la donna quando riceverà le ultime notizie giurerà che ucciderà l'avvocato.

Genoveva vorrà uccidere l'Alvarez Hermoso

In un primo momento, Salmeron non riceverà buone notizie su Felipe e quindi inizierà a preoccuparsi. Poco dopo però la donna verrà a sapere che l'avvocato sarà giunto in Austria da Tano senza avere particolare problemi durante il viaggio.

Successivamente, Genoveva scoprirà che Felipe si troverà in una zona in cui sarà scoppiata la guerra. Proprio per questo, Salmeron giurerà che salverà suo marito, perché se dovrà morirà dovrà essere lei ad ucciderlo.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Spagna, Genoveva alternerà momenti in cui sarà davvero molto preoccupata per il marito e altri invece in cui penserà solo alla sua vendetta e al voler uccidere Felipe.